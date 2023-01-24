https://crimea.ria.ru/20230124/zapovednik-kamennaya-mogila-chto-ot-nego-ostalos-i-chto-peredadut-krymu-1126561716.html

Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму

Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму

Все объекты культуры на освобожденной территории Запорожской области нуждаются в федеральной помощи и поддержке, поскольку в украинское время "культура здесь... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T18:32

2023-01-24T18:32

2023-01-24T18:32

севастополь

херсонес

запорожская область

культура

история

общество

юрий кованов

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новые регионы россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Все объекты культуры на освобожденной территории Запорожской области нуждаются в федеральной помощи и поддержке, поскольку в украинское время "культура здесь была сильно недофинансирована". Заповедник "Каменная могила", который сейчас передают "Херсонесу Таврическому", не исключение. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр культуры Запорожской области Юрий Кованов во время своего рабочего визита в Севастополь.Театров – нет, кинотеатров – два"Техническое состояние всех объектов культуры не отвечает требованиям Российской Федерации. У нас для этого и есть сейчас переходный период: чтобы все эти пробелы заполнить... И дома культуры, и кинотеатры надо дооснастить, и ремонты нужны, где-то отопление. Очень большая работа", – рассказал он.Действующих кинотеатров в регионе два – остальные либо не используются, либо им требуется ремонт и реконструкция. Театров нет вовсе."В Мелитополе и в Бердянске нет театров действующих. Тут работу тоже будем проводить и создавать театры", - заверил Кованов.В музеях ведут плановую работу по документированию и сохранению фондов, чтобы все соответствовало российскому законодательству, в планах реконструкции и обновления экспозиций, добавил он.Чтобы как можно скорее исправить ситуацию с культурной сферой в регионе, с федеральными властями в постоянном режиме ведутся переговоры."Буквально в воскресенье мы вернулись из Министерства культуры РФ, где обсуждали весь спектр вопросов. В том числе и "Каменную могилу", – сказал Кованов."Каменная могила": что осталось от древнего памятникаПо словам Кованова, заповедник "Каменная могила", который сегодня начали передавать в ведение федерального учреждения, музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, пребывает в запущенном состоянии. "Не выделялось долгое время нужного финансирования на это... Прилегающая территория вся заросшая", – пояснил он.Что касается наскальных изображений разных эпох – от позднего палеолита до средневековья – они почти утрачены снаружи, а до тех, что внутри, не добраться."Пещер уже нет – они засыпаны песком, обрушается все, песчаник очень сильно разрушается. На внешней стороне что-то и было, но со временем это уже исчезает. И задача будет сохранить. То есть сейчас древние изображения еще есть на внутренних поверхностях в гротах, которые меньше подвержены дождю, ветру. И задача ученых как раз все законсервировать. Как это будет происходить – это уже специалисты знают", – отметил Кованов.Он отметил, что передача объекта федеральному музею в Севастополе – радостное и важное событие и для самого учреждения, и для региона в целом, так как "это один из шагов интеграции культуры Запорожской области в культуру России".Пока это единственный объект в Запорожской области, который передают в ведение учреждения культуры на территории Крымского полуострова, уточнил он.Минкульт Запорожской области в Крыму: что решаютДелегация минкульта Запорожской области прибыла в Севастополь для решения вопросов, связанных с созданием нового филиала в составе федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический".По словам его директора Елены Морозовой, оценить состояние "Каменной могилы" (фондовой коллекции, имущества и территории) севастопольские специалисты смогут в начале марта.Что касается первой выставки фондов нового филиала, то ее рассчитывают представить в Севастополе во второй половине 2023 года, приурочив к презентации."Думаю, что день рождения филиала будет отмечен в Херсонесе, и мы наверняка сделаем выставку, каков будем ее формат – будем думать ", – сказала Морозова.Ранее руководство Херсонеса сообщило РИА Новости Крым, что процесс передачи уникального памятника займет не менее полугода, отметив, что это не только большая радость, но и огромная ответственность. Читайте также на РИА Новости Крым:Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии

https://crimea.ria.ru/20230120/kogda-zapovednik-kamennaya-mogila-peredadut-khersonesu-1126482171.html

https://crimea.ria.ru/20230117/zapovednik-kamennaya-mogila-v-zaporozhskoy-oblasti-peredayut-krymu-1126435463.html

https://crimea.ria.ru/20230124/kakie-syurprizy-dlya-sevastopolya-gotovyat-vlasti-zaporozhskoy-oblasti-1126554602.html

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севастополь, херсонес, запорожская область, культура, история, общество, юрий кованов, новости крыма, новые регионы россии