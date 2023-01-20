https://crimea.ria.ru/20230120/kogda-zapovednik-kamennaya-mogila-peredadut-khersonesu-1126482171.html
Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу
Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу
Процесс передачи уникального памятника древности "Каменная могила" в Запорожской области в ведение "Херсонеса Таврического" займет не менее полугода. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T03:33
2023-01-20T03:33
2023-01-20T03:33
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Процесс передачи уникального памятника древности "Каменная могила" в Запорожской области в ведение "Херсонеса Таврического" займет не менее полугода. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.В ноябре 2022 года соответствующее поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России дал президент РФ Владимир Путин.Большая ответственностьПо словам Морозовой, сейчас под руководством Минкульта в "Херсонесе Таврическом" совместно с коллегами из музея-заповедника "Каменная могила" составляют дорожную карту, которая определит все этапы вхождения нового филиала в состав федерального учреждения культуры в Севастополе. И это непросто.Среди важных аспектов предстоящей работы – интеграция специалистов в правовое поле РФ. В том числе обучение их федеральным законам в сфере государственных закупок, объектов культурного наследия и о землеустройства, отметила она.Кроме того, в новом филиале необходимо будет внедрить информационные системы, которые сегодня есть во всех государственных музеях страны, и обучить сотрудников правилам работы с ними. Они также должны будут научиться вести государственный каталог, вносить данные о фондах в информационную систему и многое другое, добавила Морозова.Все это процесс не быстрый. Так что, по словам директора музея-заповедника, "Каменная Могила" войдет в состав "Херсонеса Таврического" как филиал "во второй половине этого года".Уникальный памятник первобытного искусстваАрхеологический комплекс "Каменная могила" является уникальным памятником первобытного искусства в Северном Приазовье. Расположен он в долине реки Молочная под Мелитополем.Объект представляет собой массив песчаника из каменных глыб высотой до 12 метров и площадью 1,6 га, с гротами и пещерами, содержащими внутри множество петроглифических комплексов – наскальные изображения разных эпох, от позднего палеолита до средневековья."Со священной горой связана судьба многих народов: киммерийцев и скифов, сарматов и готов, гуннов и половцев, которые кочевали по бескрайним просторам Великой Степи и оставили на плитах гротов таинственные знаки", – рассказали в пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический".Рядом с каменным холмом – участок целинной степи, покрытый реликтовыми растениями.На территории "Каменной Могилы" действует экспозиция "Первобытное искусство", сформированная из артефактов, найденных археологами в разное время в этом районе. Научные фонды учреждения включают порядка 6 тысяч музейных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь На Арабатской стрелке построят новый город На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма
https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, херсонес, археология в крыму, культура, новые регионы россии, мелитополь, запорожская область
Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу
Запорожский заповедник "Каменная могила" перейдет Херсонесу в этом году
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Процесс передачи уникального памятника
древности "Каменная могила" в Запорожской области в ведение "Херсонеса Таврического" займет не менее полугода. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.
В ноябре 2022 года соответствующее поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России дал президент РФ Владимир Путин.
Большая ответственность
По словам Морозовой, сейчас под руководством Минкульта в "Херсонесе Таврическом" совместно с коллегами из музея-заповедника "Каменная могила" составляют дорожную карту, которая определит все этапы вхождения нового филиала в состав федерального учреждения культуры в Севастополе. И это непросто.
"Это очень трудоемкий и ответственный процесс, который требует от нас всесторонней работы, начиная с изучения фондовой коллекции "Каменной могилы", заканчивая его имущественным составом <...> Поэтому для нас это не только большая радость, учитывая, что "Каменная могила" – уникальнейший объект культурного наследия, хранящий в себе древнюю историю, но и большая юридическая, хозяйственная и административная ответственность", – сказала Морозова.
Среди важных аспектов предстоящей работы – интеграция специалистов в правовое поле РФ. В том числе обучение их федеральным законам в сфере государственных закупок, объектов культурного наследия и о землеустройства, отметила она.
Кроме того, в новом филиале необходимо будет внедрить информационные системы, которые сегодня есть во всех государственных музеях страны, и обучить сотрудников правилам работы с ними. Они также должны будут научиться вести государственный каталог, вносить данные о фондах в информационную систему и многое другое, добавила Морозова.
Все это процесс не быстрый. Так что, по словам директора музея-заповедника, "Каменная Могила" войдет в состав "Херсонеса Таврического" как филиал "во второй половине этого года".
Уникальный памятник первобытного искусства
Археологический комплекс "Каменная могила" является уникальным памятником первобытного искусства в Северном Приазовье. Расположен он в долине реки Молочная под Мелитополем.
Объект представляет собой массив песчаника из каменных глыб высотой до 12 метров и площадью 1,6 га, с гротами и пещерами, содержащими внутри множество петроглифических комплексов – наскальные изображения разных эпох, от позднего палеолита до средневековья.
Известно около 70 местонахождений с рисунками на поверхности каменных плит, выполненными в разной технике и стилистике. Преимущественно это изображения, которые протирались в песчанике твердым камнем и иногда покрывались красными или черными красками растительного происхождения. В целом комплекс петроглифов, выявленных на памятнике, превышает тысячу, и они отмечены разнообразием образов и стилей их выполнения.
"Со священной горой связана судьба многих народов: киммерийцев и скифов, сарматов и готов, гуннов и половцев, которые кочевали по бескрайним просторам Великой Степи и оставили на плитах гротов таинственные знаки", – рассказали в пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический".
Рядом с каменным холмом – участок целинной степи, покрытый реликтовыми растениями.
На территории "Каменной Могилы" действует экспозиция "Первобытное искусство", сформированная из артефактов, найденных археологами в разное время в этом районе. Научные фонды учреждения включают порядка 6 тысяч музейных предметов.
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