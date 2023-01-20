https://crimea.ria.ru/20230120/kogda-zapovednik-kamennaya-mogila-peredadut-khersonesu-1126482171.html

Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу

Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Когда заповедник "Каменная могила" передадут Херсонесу

Процесс передачи уникального памятника древности "Каменная могила" в Запорожской области в ведение "Херсонеса Таврического" займет не менее полугода. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T03:33

2023-01-20T03:33

2023-01-20T03:33

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Процесс передачи уникального памятника древности "Каменная могила" в Запорожской области в ведение "Херсонеса Таврического" займет не менее полугода. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.В ноябре 2022 года соответствующее поручение по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России дал президент РФ Владимир Путин.Большая ответственностьПо словам Морозовой, сейчас под руководством Минкульта в "Херсонесе Таврическом" совместно с коллегами из музея-заповедника "Каменная могила" составляют дорожную карту, которая определит все этапы вхождения нового филиала в состав федерального учреждения культуры в Севастополе. И это непросто.Среди важных аспектов предстоящей работы – интеграция специалистов в правовое поле РФ. В том числе обучение их федеральным законам в сфере государственных закупок, объектов культурного наследия и о землеустройства, отметила она.Кроме того, в новом филиале необходимо будет внедрить информационные системы, которые сегодня есть во всех государственных музеях страны, и обучить сотрудников правилам работы с ними. Они также должны будут научиться вести государственный каталог, вносить данные о фондах в информационную систему и многое другое, добавила Морозова.Все это процесс не быстрый. Так что, по словам директора музея-заповедника, "Каменная Могила" войдет в состав "Херсонеса Таврического" как филиал "во второй половине этого года".Уникальный памятник первобытного искусстваАрхеологический комплекс "Каменная могила" является уникальным памятником первобытного искусства в Северном Приазовье. Расположен он в долине реки Молочная под Мелитополем.Объект представляет собой массив песчаника из каменных глыб высотой до 12 метров и площадью 1,6 га, с гротами и пещерами, содержащими внутри множество петроглифических комплексов – наскальные изображения разных эпох, от позднего палеолита до средневековья."Со священной горой связана судьба многих народов: киммерийцев и скифов, сарматов и готов, гуннов и половцев, которые кочевали по бескрайним просторам Великой Степи и оставили на плитах гротов таинственные знаки", – рассказали в пресс-службе заповедника "Херсонес Таврический".Рядом с каменным холмом – участок целинной степи, покрытый реликтовыми растениями.На территории "Каменной Могилы" действует экспозиция "Первобытное искусство", сформированная из артефактов, найденных археологами в разное время в этом районе. Научные фонды учреждения включают порядка 6 тысяч музейных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь На Арабатской стрелке построят новый город На плато Эски-Кермен археологи обнаружили руины древнего храма

https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, севастополь, херсонес, археология в крыму, культура, новые регионы россии, мелитополь, запорожская область