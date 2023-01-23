https://crimea.ria.ru/20230123/glava-melitopolskogo-rayona-rasskazal-o-pomoschi-ot-sevastopolya-1126515886.html
Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя
Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя
Подарки детям к Новому году, реконструкция водоводов и помощь в реконструкции коммунальных сетей. Все это – помощь Севастополя подшефному Мелитополю. О "главных РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T03:44
2023-01-23T03:44
2023-01-23T03:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Подарки детям к Новому году, реконструкция водоводов и помощь в реконструкции коммунальных сетей. Все это – помощь Севастополя подшефному Мелитополю. О "главных эмоциях" 2022 года РИА Новости Крым рассказал глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Главная победаПо словам Сигуты, Севастополь помог запустить реконструкцию водоводов в регионе, несмотря на сложные погодные условия.Сигута добавил, что обратился к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой снова направить бригаду специалистов для реконструкции коммуникаций. Речь идет не только о водоснабжении, а в целом о коммунальных сетях, которые требуют обновление, а кое-где – масштабного нового строительства.Главная эмоцияАндрей Сигута подчеркнул, что в канун Нового года дети в Мелитопольском районе получили от Севастополя "подарки очень высокого качества"."Мы в этом году, как никогда, обеспечили всех деток подарками... подарки были очень высокого качества. А что может счастливее делать родителя или любого взрослого человека, как не радость детей? Это, наверное, самая главная эмоция была, которую перед Новым годом нам подарил Севастополь", – поделился Сигута.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты Севастополя передали Мелитополю и Мелитопольскому району необходимую коммунальную технику и разработали для региона программу помощи в сфере коммунального хозяйства, которая касается водоснабжения, газового хозяйства, тепла. Кроме того, Мелитополь получил сотни тонн угля от города-героя на отопительный сезон.До этого власти Севастополя помогли отремонтировать две мелитопольские школы и детсад. Также ранее город обязался помочь восстановить здание мелитопольского телевидения, поврежденное при обстреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму
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Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя
Глава Мелитопольского района Сигута рассказал о главной помощи и подарках от Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Подарки детям к Новому году, реконструкция водоводов и помощь в реконструкции коммунальных сетей. Все это – помощь Севастополя подшефному Мелитополю. О "главных эмоциях" 2022 года РИА Новости Крым рассказал глава Мелитопольского района Андрей Сигута.
Главная победа
По словам Сигуты, Севастополь помог запустить реконструкцию водоводов в регионе, несмотря на сложные погодные условия.
"Мы совместно с севастопольской бригадой отработали некоторые участки аварийные, заменяем узлы, чтобы не был нарушена поставка населению. Был один объект – серьезная проблема: при Украине был водогон передан в частные руки, и частник использовал его в своих нуждах: в любой момент мог перекрыть воду, для себя ее использовал... Сейчас мы эту проблему решили... Будут равные условия и возможности, население будет с водой", – заверил глава района.
Сигута добавил, что обратился к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой снова направить бригаду специалистов для реконструкции коммуникаций. Речь идет не только о водоснабжении, а в целом о коммунальных сетях, которые требуют обновление, а кое-где – масштабного нового строительства.
Главная эмоция
Андрей Сигута подчеркнул, что в канун Нового года дети в Мелитопольском районе получили от Севастополя "подарки очень высокого качества".
"Мы в этом году, как никогда, обеспечили всех деток подарками... подарки были очень высокого качества. А что может счастливее делать родителя или любого взрослого человека, как не радость детей? Это, наверное, самая главная эмоция была, которую перед Новым годом нам подарил Севастополь", – поделился Сигута.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты Севастополя передали Мелитополю и Мелитопольскому району необходимую коммунальную технику
и разработали для региона программу помощи в сфере коммунального хозяйства, которая касается водоснабжения, газового хозяйства, тепла. Кроме того, Мелитополь получил сотни тонн угля от города-героя на отопительный сезон.
До этого власти Севастополя помогли отремонтировать две мелитопольские школы и детсад. Также ранее город обязался помочь восстановить здание мелитопольского телевидения, поврежденное при обстреле.
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