https://crimea.ria.ru/20230123/glava-melitopolskogo-rayona-rasskazal-o-pomoschi-ot-sevastopolya-1126515886.html

Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя

Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя

Подарки детям к Новому году, реконструкция водоводов и помощь в реконструкции коммунальных сетей. Все это – помощь Севастополя подшефному Мелитополю. О "главных РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T03:44

2023-01-23T03:44

2023-01-23T03:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Подарки детям к Новому году, реконструкция водоводов и помощь в реконструкции коммунальных сетей. Все это – помощь Севастополя подшефному Мелитополю. О "главных эмоциях" 2022 года РИА Новости Крым рассказал глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Главная победаПо словам Сигуты, Севастополь помог запустить реконструкцию водоводов в регионе, несмотря на сложные погодные условия.Сигута добавил, что обратился к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой снова направить бригаду специалистов для реконструкции коммуникаций. Речь идет не только о водоснабжении, а в целом о коммунальных сетях, которые требуют обновление, а кое-где – масштабного нового строительства.Главная эмоцияАндрей Сигута подчеркнул, что в канун Нового года дети в Мелитопольском районе получили от Севастополя "подарки очень высокого качества"."Мы в этом году, как никогда, обеспечили всех деток подарками... подарки были очень высокого качества. А что может счастливее делать родителя или любого взрослого человека, как не радость детей? Это, наверное, самая главная эмоция была, которую перед Новым годом нам подарил Севастополь", – поделился Сигута.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты Севастополя передали Мелитополю и Мелитопольскому району необходимую коммунальную технику и разработали для региона программу помощи в сфере коммунального хозяйства, которая касается водоснабжения, газового хозяйства, тепла. Кроме того, Мелитополь получил сотни тонн угля от города-героя на отопительный сезон.До этого власти Севастополя помогли отремонтировать две мелитопольские школы и детсад. Также ранее город обязался помочь восстановить здание мелитопольского телевидения, поврежденное при обстреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму Заповедник "Каменная могила" в Запорожской области передают Крыму

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мелитопольский район

севастополь

новые регионы россии

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