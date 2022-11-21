https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html

Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи

Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи

Севастополь помогает подшефному Мелитополю в доставке необходимых товаров для обеспечения полноценной жизни людей. В этот раз власти Севастополя привезли наборы РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T13:36

2022-11-21T13:36

2022-11-21T13:36

мелитополь

запорожская область

михаил развожаев

севастополь

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь помогает подшефному Мелитополю в доставке необходимых товаров для обеспечения полноценной жизни людей. В этот раз власти Севастополя привезли наборы посуды для школьников. Об в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, сейчас в Мелитополе 1-4 классы кормят бесплатно, и совсем недавно начали кормить бесплатно и старшеклассников из льготных категорий. Наборы посуды отвезли в школу №6 поселка Мирный. Далее ее доставят и в другие учебные заведения.Недавно Севастополь передал необходимую коммунальную технику и разработал для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: она касается и газового хозяйства, водоснабжения, тепла.Власти Севастополя отремонтировали две мелитопольские школы и детсад. Также Мелитополь получил первые 400 тонн угля от Севастополя, а на ярмарку сельхозпродукции "Осенняя" 25 ноября приедут мелитопольские фермеры. Поможет Севастополь и с восстановлением здания мелитопольского телевидения, где взрывом повредили студии и аппаратуру.К 1 сентября для учеников Мелитополя и Мелитопольского района отправили 1600 рюкзаков с наборами первоклассника.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.

https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html

мелитополь

запорожская область

севастополь

новые регионы россии

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мелитополь, запорожская область, михаил развожаев, севастополь, новые регионы россии