https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html
Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
Севастополь помогает подшефному Мелитополю в доставке необходимых товаров для обеспечения полноценной жизни людей. В этот раз власти Севастополя привезли наборы РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T13:36
2022-11-21T13:36
2022-11-21T13:36
мелитополь
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михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь помогает подшефному Мелитополю в доставке необходимых товаров для обеспечения полноценной жизни людей. В этот раз власти Севастополя привезли наборы посуды для школьников. Об в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, сейчас в Мелитополе 1-4 классы кормят бесплатно, и совсем недавно начали кормить бесплатно и старшеклассников из льготных категорий. Наборы посуды отвезли в школу №6 поселка Мирный. Далее ее доставят и в другие учебные заведения.Недавно Севастополь передал необходимую коммунальную технику и разработал для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: она касается и газового хозяйства, водоснабжения, тепла.Власти Севастополя отремонтировали две мелитопольские школы и детсад. Также Мелитополь получил первые 400 тонн угля от Севастополя, а на ярмарку сельхозпродукции "Осенняя" 25 ноября приедут мелитопольские фермеры. Поможет Севастополь и с восстановлением здания мелитопольского телевидения, где взрывом повредили студии и аппаратуру.К 1 сентября для учеников Мелитополя и Мелитопольского района отправили 1600 рюкзаков с наборами первоклассника.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.
https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мелитополь, запорожская область, михаил развожаев, севастополь, новые регионы россии
Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
Мелитополь получил от Севастополя новую партию шефской помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Севастополь помогает подшефному Мелитополю в доставке необходимых товаров для обеспечения полноценной жизни людей. В этот раз власти Севастополя привезли наборы посуды для школьников. Об в своем
Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Накануне по моему поручению в Мелитополь привезли посуду для школьных столовых. Трудно представить, но детям там просто не из чего было есть. Посуда была разбита, а где-то просто "исчезла". Всего мы передали 3 тысячи 500 столовых наборов для школьников", – написал Развожаев.
По его словам, сейчас в Мелитополе 1-4 классы кормят бесплатно, и совсем недавно начали кормить бесплатно и старшеклассников из льготных категорий. Наборы посуды отвезли в школу №6 поселка Мирный. Далее ее доставят и в другие учебные заведения.
Недавно Севастополь передал необходимую коммунальную технику и разработал для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: она касается и газового хозяйства, водоснабжения, тепла.
Власти Севастополя отремонтировали две мелитопольские школы и детсад. Также Мелитополь получил первые 400 тонн угля от Севастополя, а на ярмарку сельхозпродукции "Осенняя" 25 ноября приедут мелитопольские фермеры. Поможет Севастополь и с восстановлением здания мелитопольского телевидения, где взрывом повредили студии и аппаратуру.
К 1 сентября для учеников Мелитополя и Мелитопольского района отправили 1600 рюкзаков с наборами первоклассника.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.