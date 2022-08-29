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Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР
Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР
Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов освобожден от должности и с сегодняшнего дня займется вопросами строительства на РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:04
2022-08-29T16:04
новая жизнь на освобожденных территориях
севастополь
мелитополь
общество
луганская народная республика (лнр)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов освобожден от должности и с сегодняшнего дня займется вопросами строительства на освобожденных территориях в Донбассе и на Украине в качестве помощника губернатора. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев."В основном это все связано с текущими капитальными ремонтами, с налаживанием инфраструктуры. Складывается необходимость, чтобы человек отдельный постоянно занимался этими вопросами. Поэтому поручил этот вопрос Иллириону Юрьевичу Гапицонову. С учетом его опыта, возможностей, связанных в том числе со знанием подрядчиков на местах, с пониманием ситуации, что в короткие сроки надо мобилизовать людей, эту задачу он будет выполнять. &lt;...&gt; Сейчас это очень важная приоритетная задача", – сказал Развожаев.Он уточнил, что Гапицонов будет работать в качестве его помощника в данном направлении с сегодняшнего дня, 29 августа.Временно исполнять обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя будет Игорь Ахмедов, занимавший ранее должность первого замруководителя капстроя.Старобельский район в ЛНР является подшефным регионом Севастополя с 17 июня. С июля за городом федерального значения закреплен также город Мелитополь Запорожской области.В июне, в соответствии с новым соглашением, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), масштабы сотрудничества между Севастополем и ЛНР были значительно расширены. В частности, отмечалось, что севастопольские специалисты помогут подшефным регионам со строительством дорог и подготовкой ЖКХ к осенне-зимнему сезону.
https://crimea.ria.ru/20220617/sevastopol-pomozhet-lnr-s-dorogami-i-zhkkh-1123574631.html
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севастополь, мелитополь, общество, луганская народная республика (лнр)
Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР

Развожаев: глава капстроя Севастополя Гапицонов будет курировать строительство в ЛНР

16:04 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов освобожден от должности и с сегодняшнего дня займется вопросами строительства на освобожденных территориях в Донбассе и на Украине в качестве помощника губернатора. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
По словам губернатора, кадровые перестановки связаны с необходимостью оперативно решать задачи по восстановлению и развитию подшефных Севастополю регионов в Донбассе и на Украине, а именно освобожденного российской армией Старобельского района и Мелитополя. В связи с этим опыт и связи экс-директора капстроя Севастополя будут очень кстати, заметил Развожаев.
"В основном это все связано с текущими капитальными ремонтами, с налаживанием инфраструктуры. Складывается необходимость, чтобы человек отдельный постоянно занимался этими вопросами. Поэтому поручил этот вопрос Иллириону Юрьевичу Гапицонову. С учетом его опыта, возможностей, связанных в том числе со знанием подрядчиков на местах, с пониманием ситуации, что в короткие сроки надо мобилизовать людей, эту задачу он будет выполнять. <...> Сейчас это очень важная приоритетная задача", – сказал Развожаев.
Он уточнил, что Гапицонов будет работать в качестве его помощника в данном направлении с сегодняшнего дня, 29 августа.
Временно исполнять обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя будет Игорь Ахмедов, занимавший ранее должность первого замруководителя капстроя.
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17 июня, 17:05
Севастополь поможет ЛНР с дорогами и ЖКХ
Старобельский район в ЛНР является подшефным регионом Севастополя с 17 июня. С июля за городом федерального значения закреплен также город Мелитополь Запорожской области.
В июне, в соответствии с новым соглашением, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), масштабы сотрудничества между Севастополем и ЛНР были значительно расширены. В частности, отмечалось, что севастопольские специалисты помогут подшефным регионам со строительством дорог и подготовкой ЖКХ к осенне-зимнему сезону.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхСевастопольМелитопольОбществоЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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