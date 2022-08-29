https://crimea.ria.ru/20220829/glave-kapstroya-sevastopolya-nashli-rabotu-v-melitopole-i-lnr-1124333080.html

Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР

Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР

Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов освобожден от должности и с сегодняшнего дня займется вопросами строительства на РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:04

новая жизнь на освобожденных территориях

севастополь

мелитополь

общество

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_0:33:1620:944_1920x0_80_0_0_0743156007dc5b6d704a02351c40627a.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов освобожден от должности и с сегодняшнего дня займется вопросами строительства на освобожденных территориях в Донбассе и на Украине в качестве помощника губернатора. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев."В основном это все связано с текущими капитальными ремонтами, с налаживанием инфраструктуры. Складывается необходимость, чтобы человек отдельный постоянно занимался этими вопросами. Поэтому поручил этот вопрос Иллириону Юрьевичу Гапицонову. С учетом его опыта, возможностей, связанных в том числе со знанием подрядчиков на местах, с пониманием ситуации, что в короткие сроки надо мобилизовать людей, эту задачу он будет выполнять. <...> Сейчас это очень важная приоритетная задача", – сказал Развожаев.Он уточнил, что Гапицонов будет работать в качестве его помощника в данном направлении с сегодняшнего дня, 29 августа.Временно исполнять обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя будет Игорь Ахмедов, занимавший ранее должность первого замруководителя капстроя.Старобельский район в ЛНР является подшефным регионом Севастополя с 17 июня. С июля за городом федерального значения закреплен также город Мелитополь Запорожской области.В июне, в соответствии с новым соглашением, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), масштабы сотрудничества между Севастополем и ЛНР были значительно расширены. В частности, отмечалось, что севастопольские специалисты помогут подшефным регионам со строительством дорог и подготовкой ЖКХ к осенне-зимнему сезону.

https://crimea.ria.ru/20220617/sevastopol-pomozhet-lnr-s-dorogami-i-zhkkh-1123574631.html

севастополь

мелитополь

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мелитополь, общество, луганская народная республика (лнр)