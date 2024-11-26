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В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
Госдума РФ приняла в III чтении закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2026 года, сообщает Интерфакс. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T20:33
2024-11-26T20:33
2024-11-26T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в III чтении закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2026 года, сообщает Интерфакс.В Госдуме пояснили, что с начала своего действия региональное законодательство в сфере закупок показало свою экономическую эффективность. За период реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было введено в эксплуатацию 480 инфраструктурных объектов в Крыму и 101 в Севастополе, уточнили в ГД.Изначально авторы законопроекта предлагали продлить действие спецрежима до 2030 года, а также распространить его действие на закупку быстровозводимых модульных зданий и услуг по охране.В Госдуме отметили, что крымские госзаказчики также сталкиваются с проблемой демпинга при закупках услуг по охране, на что правительство РФ в середине ноября предложило скорректировать документ. В частности, предлагалось установить другой срок действия спецрежима – до 1 января 2027 года, уточнили в законодательном органе.Также правительство РФ не поддержало предложение о распространении спецрежима на закупки модульных зданий и услуг по охране, поскольку это приведет к увеличению закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках, что не соотносится с принципом обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, пояснили в ГД.Спецрежим был установлен в 2020 году. Он предусматривал, что госзаказчики в Крыму и Севастополе смогут до конца 2022 года проводить закупки либо в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе". Он распространяется на закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия и работ по благоустройству территорий, также все работы по содержанию автомобильных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовЗаконопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтенииНалог на игорный бизнес в Крыму увеличили втрое
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новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым, госзакупки, севастополь, новости, закон и право
В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
Принят закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в III чтении закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2026 года, сообщает Интерфакс.
"Механизм выбора единственного поставщика, установленный в республике Крым и городе федерального значения Севастополе позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения установленных сроков выполнения работ", – говорится в пояснительной записке к этому законопроекту.
В Госдуме пояснили, что с начала своего действия региональное законодательство в сфере закупок показало свою экономическую эффективность. За период реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было введено в эксплуатацию 480 инфраструктурных объектов в Крыму и 101 в Севастополе, уточнили в ГД.
Изначально авторы законопроекта предлагали продлить действие спецрежима до 2030 года, а также распространить его действие на закупку быстровозводимых модульных зданий и услуг по охране.
"У заказчика возникает целый спектр проблем по благоустройству территории, прилегающей к зданию, связанных с поиском исполнителя данных работ, поскольку и детский сад, и школа, и любой иной объект сдается в эксплуатацию комплексно, со всей обустроенной территорией. Таким образом, заказчик осуществляет не одну, а две процедуры закупки с целью сдачи в эксплуатацию одного объекта закупки", – пояснили в записке.
В Госдуме отметили, что крымские госзаказчики также сталкиваются с проблемой демпинга при закупках услуг по охране, на что правительство РФ в середине ноября предложило скорректировать документ. В частности, предлагалось установить другой срок действия спецрежима – до 1 января 2027 года, уточнили в законодательном органе.
Также правительство РФ не поддержало предложение о распространении спецрежима на закупки модульных зданий и услуг по охране, поскольку это приведет к увеличению закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках, что не соотносится с принципом обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, пояснили в ГД.
Спецрежим был установлен в 2020 году. Он предусматривал, что госзаказчики в Крыму и Севастополе смогут до конца 2022 года проводить закупки либо в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе". Он распространяется на закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия и работ по благоустройству территорий, также все работы по содержанию автомобильных дорог.
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