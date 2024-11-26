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В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок

В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок

Госдума РФ приняла в III чтении закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2026 года, сообщает Интерфакс. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T20:33

2024-11-26T20:33

2024-11-26T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в III чтении закон о продлении срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2026 года, сообщает Интерфакс.В Госдуме пояснили, что с начала своего действия региональное законодательство в сфере закупок показало свою экономическую эффективность. За период реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было введено в эксплуатацию 480 инфраструктурных объектов в Крыму и 101 в Севастополе, уточнили в ГД.Изначально авторы законопроекта предлагали продлить действие спецрежима до 2030 года, а также распространить его действие на закупку быстровозводимых модульных зданий и услуг по охране.В Госдуме отметили, что крымские госзаказчики также сталкиваются с проблемой демпинга при закупках услуг по охране, на что правительство РФ в середине ноября предложило скорректировать документ. В частности, предлагалось установить другой срок действия спецрежима – до 1 января 2027 года, уточнили в законодательном органе.Также правительство РФ не поддержало предложение о распространении спецрежима на закупки модульных зданий и услуг по охране, поскольку это приведет к увеличению закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках, что не соотносится с принципом обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, пояснили в ГД.Спецрежим был установлен в 2020 году. Он предусматривал, что госзаказчики в Крыму и Севастополе смогут до конца 2022 года проводить закупки либо в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе". Он распространяется на закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия и работ по благоустройству территорий, также все работы по содержанию автомобильных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовЗаконопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтенииНалог на игорный бизнес в Крыму увеличили втрое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым, госзакупки, севастополь, новости, закон и право