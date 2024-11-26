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Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ
Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ
33-летний гражданин Украины из Херсонской области приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб и воинских формирований Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T19:29
2024-11-26T19:29
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
суд
приговор
шпионаж
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний гражданин Украины из Херсонской области приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб и воинских формирований Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Херсонской области.На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о шпионаже. Суд с приговорил жителя региона к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Херсонский областной суд ранее приговорил к 10,5 годам лишения свободы 37-летнего гражданина России, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ с целью их дальнейшего использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, суд, приговор, шпионаж, украина
Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Шпион из Херсонской области пойдет в колонию на 12 лет за шпионаж

19:29 26.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждение из колючей проволоки
Ограждение из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний гражданин Украины из Херсонской области приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб и воинских формирований Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Херсонской области.

"В период с марта по август 2022 года осужденный с помощью мессенджера Telegram осуществлял сбор и передачу представителям СБУ и ВСУ сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области", сказано в сообщении.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о шпионаже. Суд с приговорил жителя региона к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Херсонский областной суд ранее приговорил к 10,5 годам лишения свободы 37-летнего гражданина России, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ с целью их дальнейшего использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории региона.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиСудПриговорШпионажУкраина
 
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