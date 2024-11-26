https://crimea.ria.ru/20241126/zhitel-khersonschiny-poluchil-12-let-kolonii-za-shpionazh-v-polzu-vsu-1142155866.html

Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

33-летний гражданин Украины из Херсонской области приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб и воинских формирований Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T19:29

2024-11-26T19:29

2024-11-26T19:29

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

суд

приговор

шпионаж

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний гражданин Украины из Херсонской области приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб и воинских формирований Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Херсонской области.На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о шпионаже. Суд с приговорил жителя региона к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Херсонский областной суд ранее приговорил к 10,5 годам лишения свободы 37-летнего гражданина России, виновного в сотрудничестве со спецслужбами Украины и хранении взрывчатых веществ с целью их дальнейшего использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину

херсонская область

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, суд, приговор, шпионаж, украина