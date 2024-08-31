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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2024
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T16:55
2024-08-31T17:02
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
самолет
северная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России.По информации ведомства, во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком.Как сообщалось ранее, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.
https://crimea.ria.ru/20240831/an-2-avariyno-prizemlilsya-s-10-parashyutistami-i-dvumya-detmi-na-bortu-1140025909.html
северная осетия
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60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, самолет, северная осетия
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка

16:55 31.08.2024 (обновлено: 17:02 31.08.2024)
 
© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2. Архивное фото
Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России.
"В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенка", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком.
Как сообщалось ранее, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияСамолетСеверная Осетия
 
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