https://crimea.ria.ru/20240831/pri-zhestkoy-posadke-an-2-v-severnoy-osetii-postradali-7-chelovek-1140027698.html
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2024
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T16:55
2024-08-31T16:55
2024-08-31T17:02
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
самолет
северная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России.По информации ведомства, во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком.Как сообщалось ранее, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.
https://crimea.ria.ru/20240831/an-2-avariyno-prizemlilsya-s-10-parashyutistami-i-dvumya-detmi-na-bortu-1140025909.html
северная осетия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, самолет, северная осетия
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка
16:55 31.08.2024 (обновлено: 17:02 31.08.2024)