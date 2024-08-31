https://crimea.ria.ru/20240831/pri-zhestkoy-posadke-an-2-v-severnoy-osetii-postradali-7-chelovek-1140027698.html

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2024

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T16:55

2024-08-31T16:55

2024-08-31T17:02

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

самолет

северная осетия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек - из них три ребенка. Об этом сообщает МЧС России.По информации ведомства, во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком.Как сообщалось ранее, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.

https://crimea.ria.ru/20240831/an-2-avariyno-prizemlilsya-s-10-parashyutistami-i-dvumya-detmi-na-bortu-1140025909.html

северная осетия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, самолет, северная осетия