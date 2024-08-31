https://crimea.ria.ru/20240831/chto-posmotret-v-simferopole--infografika-1140030896.html

Что посмотреть в Симферополе – инфографика

Что посмотреть в Симферополе – инфографика - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Что посмотреть в Симферополе – инфографика

Многие считают Симферополь транзитным городом и стремятся поскорее переместиться к морскому побережью, не задерживаясь в столице Республики Крым. А ведь на... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T21:01

2024-08-31T21:01

2024-08-31T21:01

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Многие считают Симферополь транзитным городом и стремятся поскорее переместиться к морскому побережью, не задерживаясь в столице Республики Крым. А ведь на территории города находилась древняя столица Скифского царства - город Неаполь Скифский. А на берегу реки Салгир стоял военный лагерь генералисимуса Александра Суворова...Что посмотреть и как найти достопримечательности в Симферополе – в инфографике РИА Новости Крым.1. Железнодорожный вокзал. Гармоничное здание с башней с часами создано по проекту архитектора Александра Душкина, который проектировал московские высотки и самые красивые станции московского метро.2. Набережная реки Салгир почти на всем своем протяжении, а длина ее составляет порядка 6 км - проходит через живописные парки и скверы, в жару особенно приятно прогуляться вдоль прохладной речки.3. Парк имени Юрия Гагарина - оазис в городе, здесь водоем с островом, лебеди, детские аттракционы.4. Александро-Невский собор был восстановлен после того, как в 1930 году его уничтожили во время гонений на Православие. Теперь это культурный и духовный центр для христиан полуострова и паломников.5. Соборная мечеть возведена после воссоединения Крыма с Россией и являет собой величественное монументальное сооружение.6. Музей Неаполь Скифский - здесь можно прикоснуться к истории, которая намного старше двух тысяч лет...7. Симферопольское водохранилище - живописное место с видом на Крымские горы и их главную доминанту - Чатырдаг, чья высота составляет 1527 метров над уровнем моря.

https://crimea.ria.ru/20240818/chto-posetit-turistam-v-balaklave--infografika-1139539441.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество