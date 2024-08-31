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Что посмотреть в Симферополе – инфографика - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240831/chto-posmotret-v-simferopole--infografika-1140030896.html
Что посмотреть в Симферополе – инфографика
Что посмотреть в Симферополе – инфографика - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Что посмотреть в Симферополе – инфографика
Многие считают Симферополь транзитным городом и стремятся поскорее переместиться к морскому побережью, не задерживаясь в столице Республики Крым. А ведь на... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T21:01
2024-08-31T21:01
инфографика
симферополь
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
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Многие считают Симферополь транзитным городом и стремятся поскорее переместиться к морскому побережью, не задерживаясь в столице Республики Крым. А ведь на территории города находилась древняя столица Скифского царства - город Неаполь Скифский. А на берегу реки Салгир стоял военный лагерь генералисимуса Александра Суворова...Что посмотреть и как найти достопримечательности в Симферополе – в инфографике РИА Новости Крым.1. Железнодорожный вокзал. Гармоничное здание с башней с часами создано по проекту архитектора Александра Душкина, который проектировал московские высотки и самые красивые станции московского метро.2. Набережная реки Салгир почти на всем своем протяжении, а длина ее составляет порядка 6 км - проходит через живописные парки и скверы, в жару особенно приятно прогуляться вдоль прохладной речки.3. Парк имени Юрия Гагарина - оазис в городе, здесь водоем с островом, лебеди, детские аттракционы.4. Александро-Невский собор был восстановлен после того, как в 1930 году его уничтожили во время гонений на Православие. Теперь это культурный и духовный центр для христиан полуострова и паломников.5. Соборная мечеть возведена после воссоединения Крыма с Россией и являет собой величественное монументальное сооружение.6. Музей Неаполь Скифский - здесь можно прикоснуться к истории, которая намного старше двух тысяч лет...7. Симферопольское водохранилище - живописное место с видом на Крымские горы и их главную доминанту - Чатырдаг, чья высота составляет 1527 метров над уровнем моря.
https://crimea.ria.ru/20240818/chto-posetit-turistam-v-balaklave--infografika-1139539441.html
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симферополь, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество
Что посмотреть в Симферополе – инфографика

Что посмотреть в Симферополе – инфографика

21:01 31.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваСимферополь с высоты Петровских скал
Симферополь с высоты Петровских скал - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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Многие считают Симферополь транзитным городом и стремятся поскорее переместиться к морскому побережью, не задерживаясь в столице Республики Крым. А ведь на территории города находилась древняя столица Скифского царства - город Неаполь Скифский. А на берегу реки Салгир стоял военный лагерь генералисимуса Александра Суворова...
Что посмотреть и как найти достопримечательности в Симферополе – в инфографике РИА Новости Крым.
Что посмотреть в Симферополе – инфографикаЧто посмотреть в Симферополе – инфографика
1. Железнодорожный вокзал. Гармоничное здание с башней с часами создано по проекту архитектора Александра Душкина, который проектировал московские высотки и самые красивые станции московского метро.
2. Набережная реки Салгир почти на всем своем протяжении, а длина ее составляет порядка 6 км - проходит через живописные парки и скверы, в жару особенно приятно прогуляться вдоль прохладной речки.
3. Парк имени Юрия Гагарина - оазис в городе, здесь водоем с островом, лебеди, детские аттракционы.
4. Александро-Невский собор был восстановлен после того, как в 1930 году его уничтожили во время гонений на Православие. Теперь это культурный и духовный центр для христиан полуострова и паломников.
5. Соборная мечеть возведена после воссоединения Крыма с Россией и являет собой величественное монументальное сооружение.
6. Музей Неаполь Скифский - здесь можно прикоснуться к истории, которая намного старше двух тысяч лет...
7. Симферопольское водохранилище - живописное место с видом на Крымские горы и их главную доминанту - Чатырдаг, чья высота составляет 1527 метров над уровнем моря.
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