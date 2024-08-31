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По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело
По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 31.08.2024
По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело
По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T18:57
2024-08-31T19:00
самолет
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
досааф
северная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20240831/pri-zhestkoy-posadke-an-2-v-severnoy-osetii-postradali-7-chelovek-1140027698.html
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самолет, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, досааф, северная осетия
По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело

По факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии возбуждено уголовное дело

18:57 31.08.2024 (обновлено: 19:00 31.08.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей.
"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2. Архивное фото
16:55
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
 
СамолетСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияДОСААФСеверная Осетия
 
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