https://crimea.ria.ru/20240831/po-faktu-avariynoy-posadki-an-2-v-severnoy-osetii-sk-vozbudil-delo-1140029431.html

По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело

По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 31.08.2024

По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело

По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T18:57

2024-08-31T18:57

2024-08-31T19:00

самолет

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

досааф

северная осетия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По факту аварийной посадки самолета Ан-2 ДОСААФ в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 15 человек. В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них - трое детей."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолета Ан-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", - говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240831/pri-zhestkoy-posadke-an-2-v-severnoy-osetii-postradali-7-chelovek-1140027698.html

северная осетия

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2024

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самолет, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, досааф, северная осетия