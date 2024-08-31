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Крымский мост сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь снова растет
Крымский мост сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь снова растет
На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи снова стала расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T16:11
2024-08-31T16:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
логистика
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи снова стала расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь снова растет

В очереди на Крымский мост стоят 135 машин

16:11 31.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередь к досмотровыми пунктами со стороны Керчи снова стала расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 135 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, и на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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