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Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии
Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии
На размещение в Японии американских ракет средней дальности Россия даст комплексный, в том числе военно-технический ответ. Об этом заявил заместитель министра... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T14:19
2024-09-14T14:19
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
япония
сша
оружие
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На размещение в Японии американских ракет средней дальности Россия даст комплексный, в том числе военно-технический ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС, его цитирует РИА Новости.По словам Рябкова, безальтернативность материальной, военной и военно-технической реакции России на подобные действия "должна быть понятна всем, кто продолжает эти игры: в Вашингтоне, в Токио и других столицах".При этом он подчеркнул, что Россия давала множество шансов "избежать подобного рода обострений".Что касается предоставления Западом Украине права бить своим дальнобойным оружием вглубь России, Рябков отметил, что президент РФ на эту тему уже все сказал. И не нужно сомневаться, что ответ будет таким, "чтобы мало не показалось", добавил он.Медиасаммит БРИКС проходит 13 – 17 сентября в Москве. Участие в нем принимают руководители и ведущие специалисты более чем 60 СМИ из 45 стран.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, почему сегодня БРИКС очень важен и какие события доказывают, что к мнению России в мире прислушиваются все больше. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе услышали заявление Путина об ударах вглубь России – Кремль ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), япония, сша, оружие, новости, политика
Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии

От России последует военно-технический ответ на размещение ракет США в Японии - Рябков

14:19 14.09.2024
 
© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGIГосударственный флаг Японии
Государственный флаг Японии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AFP 2024 / KAZUHIRO NOGI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На размещение в Японии американских ракет средней дальности Россия даст комплексный, в том числе военно-технический ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС, его цитирует РИА Новости.
По словам Рябкова, безальтернативность материальной, военной и военно-технической реакции России на подобные действия "должна быть понятна всем, кто продолжает эти игры: в Вашингтоне, в Токио и других столицах".
"Они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства", – заявил Рябков.
При этом он подчеркнул, что Россия давала множество шансов "избежать подобного рода обострений".
Что касается предоставления Западом Украине права бить своим дальнобойным оружием вглубь России, Рябков отметил, что президент РФ на эту тему уже все сказал. И не нужно сомневаться, что ответ будет таким, "чтобы мало не показалось", добавил он.
Медиасаммит БРИКС проходит 13 – 17 сентября в Москве. Участие в нем принимают руководители и ведущие специалисты более чем 60 СМИ из 45 стран.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, почему сегодня БРИКС очень важен и какие события доказывают, что к мнению России в мире прислушиваются все больше.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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