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Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T07:10
2024-09-14T07:10
брикс
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
россия
сотрудничество
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, сейчас БРИКС, и в частности ближайший саммит, который пройдет в Казани, очень важен как площадка для согласования взглядов на сегодняшний мир и его переустройство."Мы там имеем возможность напрямую свою позицию выразить", – отметил Светов.В каком направлении движется Россия и ее партнеры, по мнению Светова, ярко демонстрируют недавние встречи президента РФ Владимира Путина.Политолог также отметил важность того, что индийский дипломат сказал российскому лидеру."Он отметил, что присутствовал при встрече премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве и расскажет, что и как там было. То есть Индия все-таки занимает позицию ближе к нам, чем к другой стороне (в конфликте на Украине – ред.)", – прокомментировал Светов.Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди и Зеленского, которое сводилось к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане.По мнению Светова, знаковым является также и то, что в период прохождения в Нью-Йорке Генассамблеи ООН 24 – 28 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС, о чем сообщил президент России.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
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брикс, юрий светов, мнения, россия, сотрудничество, в мире, политика
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение

БРИКС очень важен сейчас для согласования взглядов стран на переустройство мира

07:10 14.09.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
По словам Светова, сейчас БРИКС, и в частности ближайший саммит, который пройдет в Казани, очень важен как площадка для согласования взглядов на сегодняшний мир и его переустройство.
"Мы там имеем возможность напрямую свою позицию выразить", – отметил Светов.
В каком направлении движется Россия и ее партнеры, по мнению Светова, ярко демонстрируют недавние встречи президента РФ Владимира Путина.
"Не случайно Путин отдельно встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, получил заверения в том, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Казань – раз. И второе – он встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом, и сказал там интересную фразу: что у нас особенная стратегическое партнерство с Индией", – сказал Светов.
Политолог также отметил важность того, что индийский дипломат сказал российскому лидеру.
"Он отметил, что присутствовал при встрече премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве и расскажет, что и как там было. То есть Индия все-таки занимает позицию ближе к нам, чем к другой стороне (в конфликте на Украине – ред.)", – прокомментировал Светов.
Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди и Зеленского, которое сводилось к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане.
По мнению Светова, знаковым является также и то, что в период прохождения в Нью-Йорке Генассамблеи ООН 24 – 28 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС, о чем сообщил президент России.

"То есть мы демонстрируем, что "ООН ООНом", но мы еще и сами координируем политику прямо там, в Нью-Йорке. И это очень важное обстоятельство", – заключил эксперт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад.
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