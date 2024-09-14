https://crimea.ria.ru/20240914/pochemu-briks-seychas-ochen-vazhen-i-kakie-tomu-est-dokazatelstva--mnenie-1140329092.html
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T07:10
2024-09-14T07:10
2024-09-14T07:10
брикс
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
россия
сотрудничество
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137323460_154:160:3072:1801_1920x0_80_0_0_72ffee5b2ed2eec4a5a55325e23308ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, сейчас БРИКС, и в частности ближайший саммит, который пройдет в Казани, очень важен как площадка для согласования взглядов на сегодняшний мир и его переустройство."Мы там имеем возможность напрямую свою позицию выразить", – отметил Светов.В каком направлении движется Россия и ее партнеры, по мнению Светова, ярко демонстрируют недавние встречи президента РФ Владимира Путина.Политолог также отметил важность того, что индийский дипломат сказал российскому лидеру."Он отметил, что присутствовал при встрече премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве и расскажет, что и как там было. То есть Индия все-таки занимает позицию ближе к нам, чем к другой стороне (в конфликте на Украине – ред.)", – прокомментировал Светов.Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди и Зеленского, которое сводилось к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане.По мнению Светова, знаковым является также и то, что в период прохождения в Нью-Йорке Генассамблеи ООН 24 – 28 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС, о чем сообщил президент России.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137323460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6aa98ba02af5c381d613a01534b75192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, юрий светов, мнения, россия, сотрудничество, в мире, политика
Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
БРИКС очень важен сейчас для согласования взглядов стран на переустройство мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым.
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
По словам Светова, сейчас БРИКС, и в частности ближайший саммит, который пройдет в Казани, очень важен как площадка для согласования взглядов на сегодняшний мир и его переустройство.
"Мы там имеем возможность напрямую свою позицию выразить", – отметил Светов.
В каком направлении движется Россия и ее партнеры, по мнению Светова, ярко демонстрируют недавние встречи президента РФ Владимира Путина.
"Не случайно Путин отдельно встретился
с министром иностранных дел Китая Ван И, получил заверения в том, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Казань – раз. И второе – он встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом, и сказал там интересную фразу: что у нас особенная стратегическое партнерство с Индией", – сказал Светов.
Политолог также отметил важность того, что индийский дипломат сказал российскому лидеру.
"Он отметил, что присутствовал при встрече премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве и расскажет, что и как там было. То есть Индия все-таки занимает позицию ближе к нам, чем к другой стороне (в конфликте на Украине – ред.)", – прокомментировал Светов.
Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди и Зеленского, которое сводилось к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане.
По мнению Светова, знаковым является также и то, что в период прохождения в Нью-Йорке Генассамблеи ООН 24 – 28 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС, о чем сообщил президент России.
"То есть мы демонстрируем, что "ООН ООНом", но мы еще и сами координируем политику прямо там, в Нью-Йорке. И это очень важное обстоятельство", – заключил эксперт.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад.
Читайте также на РИА Новости Крым: