https://crimea.ria.ru/20240914/pochemu-briks-seychas-ochen-vazhen-i-kakie-tomu-est-dokazatelstva--mnenie-1140329092.html

Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение

Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение

БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T07:10

2024-09-14T07:10

2024-09-14T07:10

брикс

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

россия

сотрудничество

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, сейчас БРИКС, и в частности ближайший саммит, который пройдет в Казани, очень важен как площадка для согласования взглядов на сегодняшний мир и его переустройство."Мы там имеем возможность напрямую свою позицию выразить", – отметил Светов.В каком направлении движется Россия и ее партнеры, по мнению Светова, ярко демонстрируют недавние встречи президента РФ Владимира Путина.Политолог также отметил важность того, что индийский дипломат сказал российскому лидеру."Он отметил, что присутствовал при встрече премьера Индии Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве и расскажет, что и как там было. То есть Индия все-таки занимает позицию ближе к нам, чем к другой стороне (в конфликте на Украине – ред.)", – прокомментировал Светов.Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Довал рассказал Путину об основном содержании контактов Моди и Зеленского, которое сводилось к урегулированию конфликта вокруг Украины, но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане.По мнению Светова, знаковым является также и то, что в период прохождения в Нью-Йорке Генассамблеи ООН 24 – 28 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС, о чем сообщил президент России.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, юрий светов, мнения, россия, сотрудничество, в мире, политика