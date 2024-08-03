Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку на своей территории месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Мадуро, "БРИКС – это гигантский рынок для национальных производителей", и Венесуэла ориентирована на него, так как стремится развивать экспортную модель своей экономики.
"Это безопасный рынок с хорошими ценами. Крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые у нас сейчас есть, поступают из БРИКС", – заявил Мадуро.
Он также подчеркнул, что если США и их сторонники продолжат политику давления в отношении Венесуэлы, которую избрали, страна передаст БРИКС права на разработку своих месторождений нефти и газа.
"Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все (разрешения на разработку – ред.) нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС… Венесуэлу никто не остановит", – пообещал Мадуро.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики, которые состоялись 28 июля. Уже на следующий день в столице начались беспорядки. Протестующие в Каракасе жгли покрышки и мусор в центре города, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Мадуро обратился к нации, заявив, что "акты насилия и фашизма не пройдут".
2 августа законодатели США и ЕС выступили с совместным заявлением, пригрозив президенту Венесуэлы Николасу Мадуро последствиями, в том числе привлечением к ответственности, если тот откажется сложить власть.
Ранее высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной.
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