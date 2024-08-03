https://crimea.ria.ru/20240803/venesuela-mozhet-otdat-stranam-briks-prava-na-razrabotku-nefti-i-gaza-1139333952.html

Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку на своей территории месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T11:59

2024-08-03T11:59

2024-08-03T11:59

николас мадуро

венесуэла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку на своей территории месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро. Его слова приводит РИА Новости.По словам Мадуро, "БРИКС – это гигантский рынок для национальных производителей", и Венесуэла ориентирована на него, так как стремится развивать экспортную модель своей экономики.Он также подчеркнул, что если США и их сторонники продолжат политику давления в отношении Венесуэлы, которую избрали, страна передаст БРИКС права на разработку своих месторождений нефти и газа.Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики, которые состоялись 28 июля. Уже на следующий день в столице начались беспорядки. Протестующие в Каракасе жгли покрышки и мусор в центре города, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Мадуро обратился к нации, заявив, что "акты насилия и фашизма не пройдут". 2 августа законодатели США и ЕС выступили с совместным заявлением, пригрозив президенту Венесуэлы Николасу Мадуро последствиями, в том числе привлечением к ответственности, если тот откажется сложить власть.Ранее высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле будет означать укрепление сотрудничества страны с Россией в разных областях, в том числе военной.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииЧисло сторонников БРИКС в мире постоянно растет – ПутинБРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию

венесуэла

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, венесуэла, брикс, нефть, газ, экономика, в мире, политика, новости