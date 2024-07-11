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Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин

Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин

Сотрудничество в рамках БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, количество сторонников объединения постоянно растет. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T15:11

2024-07-11T15:11

2024-07-11T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сотрудничество в рамках БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, количество сторонников объединения постоянно растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.Российский лидер отметил, что страны БРИКС открыты к укреплению взаимодействия со всеми государствами, выражающими интерес к деятельности объединения.При этом Путин констатировал, что становление нового мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую и демографическую реальность, – "процесс сложный и во много даже болезненный", поскольку усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого "золотого миллиарда".Такие правила, по словам президента РФ, "пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию, в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим" – "прямо в лучших традициях колониализма"."Это явно попытка подменить легитимное международное право, попытка создать монополии на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна", – указал российский лидер.Страны "золотого миллиарда" применяют силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Также видны прямые попытки ограничить контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, констатировал Путин.В этой ситуации кратно повышается значимость и востребованность коллективной работы народных избранников по созидательной повестке БРИКС, обратился он к участникам форума.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что на сегодняшний день 24 страны изъявили желание вступить в БРИКС. По ее словам, расширение объединения пока "поставили на паузу", чтобы дать возможность новым членам адаптироваться и полноценно включить форматы взаимодействия, а также выработать общие критерии для новых стран-кандидатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странПостпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС

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брикс, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сотрудничество, новости, санкт-петербург