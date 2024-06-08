https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html

Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС

Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС

Гипотетическое вступление в БРИКС Турции, которая является членом НАТО, несло бы риски, когда внутри БРИКС могли бы продвигаться интересы Североатлантического... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T19:46

2024-06-08T19:46

2024-06-08T20:05

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Гипотетическое вступление в БРИКС Турции, которая является членом НАТО, несло бы риски, когда внутри БРИКС могли бы продвигаться интересы Североатлантического альянса, противоречащие целям БРИКС. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте России, профессор МГИМО Георгий Мурадов."Расширение БРИКС – это дело стран, входящих в это объединение, в том числе России. А наша страна, как известно, придерживается позиции, что мы не создаем на основании БРИКС каких-то военно-политических союзов и не вовлекаем его участников в этот формат взаимодействия. А Турция является членом НАТО. Не приведет ли ее вступление в БРИКС к нежелательной ситуации, когда внутри этого объединения будут продвигаться интересы западного военно-политического союза? Поэтому я усматриваю здесь определённое противоречие", - пояснил дипломат.“Если Турция выйдет из НАТО, то не исключаю, что вопрос о ее вступлении в БРИКС может обсуждаться,” - предположил собеседник агентства.Мурадов также напомнил, что США, стоящие во главе НАТО, предусматривают в бюджете на текущий год средства на обеспечение американской "безопасности в Черном море", подразумевающее защиту военных интересов Штатов в данном регионе, что прямо касается и положения Крыма. По мнению постпреда, Россия могла бы ответить на эту угрозу зеркально, исходя из потребностей обеспечения своей безопасности и защиты интересов своих друзей в Карибском регионе”, подвергающихся блокаде, незаконным санкциям и силовому давлению со стороны США.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил о желании страны вступить в состав БРИКС.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва приветствуют интерес официальной Анкары к вступлению в этот союз. По его словам, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который пройдет под председательством России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективуКиселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС

https://crimea.ria.ru/20240606/turtsiya-v-briks-komu-eto-vygodno-1137906274.html

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георгий мурадов, политика, пмэф, новости, брикс, турция