https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html
Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
Гипотетическое вступление в БРИКС Турции, которая является членом НАТО, несло бы риски, когда внутри БРИКС могли бы продвигаться интересы Североатлантического... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T19:46
2024-06-08T19:46
2024-06-08T20:05
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Гипотетическое вступление в БРИКС Турции, которая является членом НАТО, несло бы риски, когда внутри БРИКС могли бы продвигаться интересы Североатлантического альянса, противоречащие целям БРИКС. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте России, профессор МГИМО Георгий Мурадов."Расширение БРИКС – это дело стран, входящих в это объединение, в том числе России. А наша страна, как известно, придерживается позиции, что мы не создаем на основании БРИКС каких-то военно-политических союзов и не вовлекаем его участников в этот формат взаимодействия. А Турция является членом НАТО. Не приведет ли ее вступление в БРИКС к нежелательной ситуации, когда внутри этого объединения будут продвигаться интересы западного военно-политического союза? Поэтому я усматриваю здесь определённое противоречие", - пояснил дипломат.“Если Турция выйдет из НАТО, то не исключаю, что вопрос о ее вступлении в БРИКС может обсуждаться,” - предположил собеседник агентства.Мурадов также напомнил, что США, стоящие во главе НАТО, предусматривают в бюджете на текущий год средства на обеспечение американской "безопасности в Черном море", подразумевающее защиту военных интересов Штатов в данном регионе, что прямо касается и положения Крыма. По мнению постпреда, Россия могла бы ответить на эту угрозу зеркально, исходя из потребностей обеспечения своей безопасности и защиты интересов своих друзей в Карибском регионе”, подвергающихся блокаде, незаконным санкциям и силовому давлению со стороны США.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил о желании страны вступить в состав БРИКС.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва приветствуют интерес официальной Анкары к вступлению в этот союз. По его словам, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который пройдет под председательством России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективуКиселев в Китае подписал меморандум по Экспертному форуму БРИКС
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георгий мурадов, политика, пмэф, новости, брикс, турция
Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
Турция как член НАТО вряд ли может вступить в БРИКС - мнение постпреда Крыма
19:46 08.06.2024 (обновлено: 20:05 08.06.2024) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Гипотетическое вступление в БРИКС Турции, которая является членом НАТО, несло бы риски, когда внутри БРИКС могли бы продвигаться интересы Североатлантического альянса, противоречащие целям БРИКС. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым
высказал вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте России, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
"Расширение БРИКС – это дело стран, входящих в это объединение, в том числе России. А наша страна, как известно, придерживается позиции, что мы не создаем на основании БРИКС каких-то военно-политических союзов и не вовлекаем его участников в этот формат взаимодействия. А Турция является членом НАТО. Не приведет ли ее вступление в БРИКС к нежелательной ситуации, когда внутри этого объединения будут продвигаться интересы западного военно-политического союза? Поэтому я усматриваю здесь определённое противоречие", - пояснил дипломат.
“Если Турция выйдет из НАТО, то не исключаю, что вопрос о ее вступлении в БРИКС может обсуждаться,” - предположил собеседник агентства.
Мурадов также напомнил, что США, стоящие во главе НАТО, предусматривают в бюджете на текущий год средства на обеспечение американской "безопасности в Черном море", подразумевающее защиту военных интересов Штатов в данном регионе, что прямо касается и положения Крыма.
По мнению постпреда, Россия могла бы ответить на эту угрозу зеркально, исходя из потребностей обеспечения своей безопасности и защиты интересов своих друзей в Карибском регионе”, подвергающихся блокаде, незаконным санкциям и силовому давлению со стороны США.
"Возможность такого ответа должна несколько отсудить горячие головы тех, кто считает, что за океаном, за многие тысячи километров, находятся интересы безопасности США, причем именно там, где есть жизненно важные интересы нашей страны", - подчеркнул Мурадов.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил о желании страны вступить в состав БРИКС.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва приветствуют интерес официальной Анкары к вступлению в этот союз. По его словам, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который пройдет под председательством России.
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