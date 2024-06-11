https://crimea.ria.ru/20240611/lavrov-nazval-kolichestvo-zhelayuschikh-sotrudnichat-s-briks-stran-1138036015.html

Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран

Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран

Количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, неуклонно растет, и на сегодняшний день приблизилось к 30. Об этом сообщил министр иностранных... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T16:03

2024-06-11T16:03

2024-06-11T16:03

сергей лавров

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, неуклонно растет, и на сегодняшний день приблизилось к 30. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран объединения.Лавров отметил, что участники совещания обсудили наиболее актуальные международные проблемы и вызовы, которые стоят перед всеми странами, проанализировали текущую международную ситуацию. Все делегации высказывались за реформирование существующей системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран Глобального Юга."Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят США их союзники", – добавил министр.Глава МИД России также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса, поскольку "полюсов в полицентричном мире будет гораздо больше".Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия – страна председатель БРИКС в 2024 году.Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил об инициативе друзей Крыма и друзей России о создании единого экспертно-аналитического центра из числа политологов, экономистов, журналистов и других экспертов из стран БРИКС с целью более эффективного продвижения позиции по формированию полицентричного мира и противодействию гегемонии Запада.

https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html

нижний новгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, брикс, нижний новгород, россия, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф)