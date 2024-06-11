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Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
Количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, неуклонно растет, и на сегодняшний день приблизилось к 30. Об этом сообщил министр иностранных... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T16:03
2024-06-11T16:03
сергей лавров
новости
брикс
нижний новгород
россия
политика
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, неуклонно растет, и на сегодняшний день приблизилось к 30. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран объединения.Лавров отметил, что участники совещания обсудили наиболее актуальные международные проблемы и вызовы, которые стоят перед всеми странами, проанализировали текущую международную ситуацию. Все делегации высказывались за реформирование существующей системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран Глобального Юга."Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят США их союзники", – добавил министр.Глава МИД России также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса, поскольку "полюсов в полицентричном мире будет гораздо больше".Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия – страна председатель БРИКС в 2024 году.Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил об инициативе друзей Крыма и друзей России о создании единого экспертно-аналитического центра из числа политологов, экономистов, журналистов и других экспертов из стран БРИКС с целью более эффективного продвижения позиции по формированию полицентричного мира и противодействию гегемонии Запада.
https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html
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Новости
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сергей лавров, новости, брикс, нижний новгород, россия, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран

Число заинтересованных в сотрудничестве с БРИКС стран приблизилось к 30 – Лавров

16:03 11.06.2024
 
© РИА НовостиБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, неуклонно растет, и на сегодняшний день приблизилось к 30. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран объединения.

"Мы в соответствии с договоренностями прошлогоднего саммита БРИКС в Йоханнесбурге провели обзор работы по согласованию модальностей для вводимой новой категории стран – партнеров БРИКС. Число государств, которые заинтересованы в подключении к нашей работе, неуклонно растет и уже приблизилось к трем десяткам", – сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что участники совещания обсудили наиболее актуальные международные проблемы и вызовы, которые стоят перед всеми странами, проанализировали текущую международную ситуацию. Все делегации высказывались за реформирование существующей системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран Глобального Юга.
"Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят США их союзники", – добавил министр.
Глава МИД России также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса, поскольку "полюсов в полицентричном мире будет гораздо больше".
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия – страна председатель БРИКС в 2024 году.
Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил об инициативе друзей Крыма и друзей России о создании единого экспертно-аналитического центра из числа политологов, экономистов, журналистов и других экспертов из стран БРИКС с целью более эффективного продвижения позиции по формированию полицентричного мира и противодействию гегемонии Запада.
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