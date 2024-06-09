https://crimea.ria.ru/20240609/na-pmef-predlozheno-sozdat-ekspertno-analiticheskiy-tsentr-pri-briks-1137957021.html

На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКС

На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКС - РИА Новости Крым, 09.06.2024

На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКС

Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на полях Петербургского международного... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T07:45

2024-06-09T07:45

2024-06-09T07:45

георгий мурадов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил об инициативе друзей Крыма и друзей России о создании единого экспертно-аналитического центра из числа политологов, экономистов, журналистов и других экспертов из стран БРИКС с целью более эффективного продвижения позиции по формированию полицентричного мира и противодействию гегемонии Запада. Об этом Мурадов сообщил корреспонденту РИА Новости Крым по итогам сессии "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"."Запад осуществляет “информационный геноцид” в отношении не отвечающей интересам Запада аналитики, и наши друзья предлагают создать при БРИКС международный ”мозговой центр” из числа экспертов, аналитиков, журналистов, которые будут широко подавать общую для нас точку зрения на процессы переустройства мира. Если будет сформирована такая совместная структура в рамках расширяющегося БРИКС, в которой будут участвовать и блокируемые в своих странах западные интеллектуалы, это послужит мощным информационным ресурсом в борьбе за полицентричный мир и равноправное взаимовыгодное сотрудничество", – сказал постпред Крыма при президенте.Мурадов в ходе выступления также обратил внимание участников дискуссии на то, что Крым находился вне своей исторической Родины немногим более 20 лет, тогда как до этого полуостров пребывал в составе исторической России, включая период СССР, более 200 лет. А после воссоединения Крыма с РФ прошло уже 10 лет. В этой связи, отметил крымский вице-премьер, партнерам России по БРИКС "пора перестать скромничать в плане развития отношений с российским Крымом и перевести их в более активную фазу".По его словам, предложения о создании общего аналитического центра и призыв к более активному сотрудничеству с Крымом были позитивно восприняты участниками сессии, представляющими страны неЗапада.В целом состоявшаяся в рамках ПМЭФ дискуссия о развитии БРИКС и о его позиции и роли в складывающемся многополярном мире показала, что входящим в данное объединение странам, судя по заявлением их представителей, надоели агрессивные устремления Запада, нацеленные на сохранение мировой гегемонии и ее навязывание всем членам мирового сообщества. Эта политика Вашингтона и Брюсселя уже фактически привела к разрушению мировой торговли в результате беспредельных нелегитимных санкций, добавил Мурадов"Если они не хотят торговать с нами – это их дело. Но когда они начинают грубой силой навязывать свою позицию другим государствам, естественно, они этому противятся и консолидируются, чтобы всем вместе этому противостоять. Это стремление к консолидации, которое постоянно усиливается, я почувствовал в настроениях представителей стран БРИКС", - отметил постпред Крыма при президенте России.

https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html

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георгий мурадов, пмэф, экономика, россия, новости, брикс, политика