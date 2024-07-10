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Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС

Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС

Более 20 стран мира на сегодняшний день выразили желание присоединиться к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T18:26

2024-07-10T18:26

2024-07-10T18:26

брикс

валентина матвиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 20 стран мира на сегодняшний день выразили желание присоединиться к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, такое большое количество желающих объясняется тем, что сотрудничество в рамках объединения происходит на принципах равноправия, взаимного доверия, уважения к суверенитету друг друга и учета национальных интересов всех членов."Это притягивает, в противовес тем структурам, которые уже полностью деградировали", – отметила председатель Совфеда.Она пояснила, что расширение БРИКС пока "поставили на паузу", чтобы дать возможность новым членам объединения адаптироваться и полноценно включить форматы взаимодействия.Кроме того, необходимо выработать определенные критерии расширения организации."БРИКС – это не клуб по интересам, а объединение единомышленников, у которых полностью совпадают взгляды на перспективы развития международных отношений и роль ООН в них, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства и выступают за то, чтобы работали международные законы", – подчеркнула Матвиенко.Она не исключила, что такие критерии могут быть утверждены на XVI саммите БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани. После этого процесс расширения БРИКС существенно ускорится, считает спикер Совета Федерации.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.О желании вступить в БРИКС заявили в июне Турция и Таиланд.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странПостпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, валентина матвиенко, политика, внешняя политика, новости