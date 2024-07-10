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Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС
Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС
Более 20 стран мира на сегодняшний день выразили желание присоединиться к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T18:26
2024-07-10T18:26
брикс
валентина матвиенко
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 20 стран мира на сегодняшний день выразили желание присоединиться к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, такое большое количество желающих объясняется тем, что сотрудничество в рамках объединения происходит на принципах равноправия, взаимного доверия, уважения к суверенитету друг друга и учета национальных интересов всех членов."Это притягивает, в противовес тем структурам, которые уже полностью деградировали", – отметила председатель Совфеда.Она пояснила, что расширение БРИКС пока "поставили на паузу", чтобы дать возможность новым членам объединения адаптироваться и полноценно включить форматы взаимодействия.Кроме того, необходимо выработать определенные критерии расширения организации."БРИКС – это не клуб по интересам, а объединение единомышленников, у которых полностью совпадают взгляды на перспективы развития международных отношений и роль ООН в них, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства и выступают за то, чтобы работали международные законы", – подчеркнула Матвиенко.Она не исключила, что такие критерии могут быть утверждены на XVI саммите БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани. После этого процесс расширения БРИКС существенно ускорится, считает спикер Совета Федерации.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.О желании вступить в БРИКС заявили в июне Турция и Таиланд.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странПостпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
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РИА Новости Крым
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брикс, валентина матвиенко, политика, внешняя политика, новости
Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 страны – Матвиенко

18:26 10.07.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Более 20 стран мира на сегодняшний день выразили желание присоединиться к БРИКС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уже десять государств (входят в БРИКС – ред.) и десятки стран еще хотели бы присоединиться… 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди для того, чтобы стать членами БРИКС", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Матвиенко, такое большое количество желающих объясняется тем, что сотрудничество в рамках объединения происходит на принципах равноправия, взаимного доверия, уважения к суверенитету друг друга и учета национальных интересов всех членов.
"Это притягивает, в противовес тем структурам, которые уже полностью деградировали", – отметила председатель Совфеда.
Она пояснила, что расширение БРИКС пока "поставили на паузу", чтобы дать возможность новым членам объединения адаптироваться и полноценно включить форматы взаимодействия.
Кроме того, необходимо выработать определенные критерии расширения организации.
"БРИКС – это не клуб по интересам, а объединение единомышленников, у которых полностью совпадают взгляды на перспективы развития международных отношений и роль ООН в них, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства и выступают за то, чтобы работали международные законы", – подчеркнула Матвиенко.
Она не исключила, что такие критерии могут быть утверждены на XVI саммите БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани. После этого процесс расширения БРИКС существенно ускорится, считает спикер Совета Федерации.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.
О желании вступить в БРИКС заявили в июне Турция и Таиланд.
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БРИКСВалентина МатвиенкоПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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