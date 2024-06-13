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Таиланд намерен вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Таиланд намерен вступить в БРИКС
Таиланд намерен вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Таиланд намерен вступить в БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги из Таиланда официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T22:28
2024-06-13T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги из Таиланда официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.Уточняется, что документ был передан после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Кроме того, Марит Сангиемпхонг провел с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями стран-членов организации двусторонние встречи на полях мероприятия, обсудив межгосударственные отношения и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Сообщается, что каждое государство-член приветствовало такое решение Бангкока и выразило мнение, что Таиланд способен внести свой вклад в успех организации.В начале июня о желании вступить в БРИКС заявила Турция.На днях Лавров назвал количество стран, желающих сотрудничать с БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым: На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКСПутин открыл Игры БРИКС-2024 в КазаниИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
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сергей лавров, новости, россия, таиланд, брикс, сотрудничество, политика, в мире
Таиланд намерен вступить в БРИКС

Лавров получил от главы МИД Таиланда письмо о намерении вступить в БРИКС

22:28 13.06.2024 (обновлено: 22:31 13.06.2024)
 
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Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги из Таиланда официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

"Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС", – сказано в сообщении.

Уточняется, что документ был передан после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде.
Кроме того, Марит Сангиемпхонг провел с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями стран-членов организации двусторонние встречи на полях мероприятия, обсудив межгосударственные отношения и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС.
Сообщается, что каждое государство-член приветствовало такое решение Бангкока и выразило мнение, что Таиланд способен внести свой вклад в успех организации.
В начале июня о желании вступить в БРИКС заявила Турция.
На днях Лавров назвал количество стран, желающих сотрудничать с БРИКС.
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