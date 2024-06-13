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Таиланд намерен вступить в БРИКС

Таиланд намерен вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Таиланд намерен вступить в БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги из Таиланда официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T22:28

2024-06-13T22:28

2024-06-13T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги из Таиланда официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.Уточняется, что документ был передан после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Кроме того, Марит Сангиемпхонг провел с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями стран-членов организации двусторонние встречи на полях мероприятия, обсудив межгосударственные отношения и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Сообщается, что каждое государство-член приветствовало такое решение Бангкока и выразило мнение, что Таиланд способен внести свой вклад в успех организации.В начале июня о желании вступить в БРИКС заявила Турция.На днях Лавров назвал количество стран, желающих сотрудничать с БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым: На ПМЭФ предложено создать экспертно-аналитический центр при БРИКСПутин открыл Игры БРИКС-2024 в КазаниИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации

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сергей лавров, новости, россия, таиланд, брикс, сотрудничество, политика, в мире