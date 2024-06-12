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Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани
Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани
Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани и назвал их важной частью взаимодействия стран-участниц организации. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T21:01
2024-06-12T21:01
владимир путин (политик)
брикс
спорт
политика
внешняя политика
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казань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани и назвал их важной частью взаимодействия стран-участниц организации.По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний, будет расти.Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч человек из 93 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. На спортивных объектах Казани выступят лидеры сборной России, такие как чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Нияз Ильясов.
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владимир путин (политик), брикс, спорт, политика, внешняя политика, новости, казань
Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани

Путин объявил Игры БРИКС-2024 открытыми

21:01 12.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВидеоприветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям соревнований на церемонии открытия игр БРИКС в Казани.
Видеоприветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям соревнований на церемонии открытия игр БРИКС в Казани. - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани и назвал их важной частью взаимодействия стран-участниц организации.

"Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!" — сказал он в видеообращении.

По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний, будет расти.
"Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития", - отметил президент.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч человек из 93 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.
На спортивных объектах Казани выступят лидеры сборной России, такие как чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Нияз Ильясов.
 
Владимир Путин (политик)БРИКССпортПолитикаВнешняя политикаНовостиКазань
 
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