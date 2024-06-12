https://crimea.ria.ru/20240612/putin-otkryl-igry-briks-2024-v-kazani-1138065237.html

Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани

Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани

Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани и назвал их важной частью взаимодействия стран-участниц организации. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T21:01

2024-06-12T21:01

2024-06-12T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани и назвал их важной частью взаимодействия стран-участниц организации.По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний, будет расти.Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани задействовали 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч человек из 93 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. На спортивных объектах Казани выступят лидеры сборной России, такие как чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Нияз Ильясов.

казань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, спорт, политика, внешняя политика, новости, казань