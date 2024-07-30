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Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно
Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно
В Венесуэле после победы на выборах действующего президента Николаса Мадуро начались массовые беспорядки, происходят столкновения между полицией и... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T07:19
2024-07-30T07:19
венесуэла
николас мадуро
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Венесуэле после победы на выборах действующего президента Николаса Мадуро начались массовые беспорядки, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Как пишет РИА Новости, акции протеста начались накануне днем. Недовольные результатами выборов протестующие в Каракасе жгли покрышки и мусор в центре города, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что беспорядки начались во многих муниципалитетах.Кордоны силовиков охраняют правительственные здания. На мосту на проспекте Вооруженных сил, ведущему к президентскому дворцу Мирафлорес, начали жечь мусор и покрышки.По данным министерства обороны Венесуэлы, во время беспорядков пострадали 23 военнослужащих. Некоторые из них получили огнестрельные ранения, добавили в ведомстве.Группа российских наблюдателей, которые следили за выборами в Венесуэле, из-за беспорядков не смогла попасть в свою гостиницу и сейчас находится под защитой посольства. Посольство РФ рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу.Президент страны Николас Мадуро обратился к нации, заявив, что "акты насилия и фашизма не пройдут".По его словам, десятки граждан, которые нападали на полицейских и занимались вандализмом, пойманы. Подавляющее большинство из них уже имели проблемы с законом ранее. Мадуро также заявил, что почти 90% схваченных протестующих находились под влиянием наркотических веществ и были вооружены.28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности 6 лет. В правительстве Венесуэлы при этом заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".
https://crimea.ria.ru/20240729/pobeda-maduro-chto-itogi-vyborov-v-venesuele-znachat-dlya-rf-1139198576.html
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венесуэла, николас мадуро, в мире, происшествия, новости
Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно

В Каракасе произошли столкновения полиции и недовольных итогами выборов протестующих

07:19 30.07.2024
 
© AP Photo Matias DelacroixСтолкновения протестующих с полицией в Каракасе
Столкновения протестующих с полицией в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo Matias Delacroix
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Венесуэле после победы на выборах действующего президента Николаса Мадуро начались массовые беспорядки, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Как пишет РИА Новости, акции протеста начались накануне днем. Недовольные результатами выборов протестующие в Каракасе жгли покрышки и мусор в центре города, в полицию летели камни и коктейли Молотова. Полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что беспорядки начались во многих муниципалитетах.
Кордоны силовиков охраняют правительственные здания. На мосту на проспекте Вооруженных сил, ведущему к президентскому дворцу Мирафлорес, начали жечь мусор и покрышки.
По данным министерства обороны Венесуэлы, во время беспорядков пострадали 23 военнослужащих. Некоторые из них получили огнестрельные ранения, добавили в ведомстве.
Группа российских наблюдателей, которые следили за выборами в Венесуэле, из-за беспорядков не смогла попасть в свою гостиницу и сейчас находится под защитой посольства. Посольство РФ рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу.
Президент страны Николас Мадуро обратился к нации, заявив, что "акты насилия и фашизма не пройдут".
По его словам, десятки граждан, которые нападали на полицейских и занимались вандализмом, пойманы. Подавляющее большинство из них уже имели проблемы с законом ранее. Мадуро также заявил, что почти 90% схваченных протестующих находились под влиянием наркотических веществ и были вооружены.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности 6 лет. В правительстве Венесуэлы при этом заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 16:35Радио "Спутник в Крыму"
Победа Мадуро: что итоги выборов в Венесуэле значат для РФ
 
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