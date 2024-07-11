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БРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию

БРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию - РИА Новости Крым, 11.07.2024

БРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию

БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T09:11

2024-07-11T09:11

2024-07-11T09:11

брикс

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. БРИКС стал новым центром многополярного мира на фоне разрушительной борьбы США за гегемонию, и теперь экономика стран объединения будет только расти, оставляя далеко позади себя Запад. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, Вашингтон и Брюссель сделали все, чтобы разорвать международные экономические отношения, сложившиеся за десятилетия. В отчаянной борьбе за гегемонию США вмешивались во внутренние дела других стран, применяя двойные стандарты, и своими руками создали ситуацию, когда многие государства выбрали путь защиты суверенитета, равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, заявил председатель Госдумы.По его словам, за 15 лет существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров, а его участники, несмотря на все вызовы и санкции, улучшили позиции, о чем свидетельствуют данным Всемирного банка.Так, по паритету покупательной способности (ППС) Бразилия поднялась на седьмую строчку, а в топ-25 вошли новые члены БРИКС: Египет (17), Саудовская Аравия (18), Иран (22), привел пример Володин."Наша страна стала четвертой в мире и остается первой экономикой Европы. Китай занял первое место рейтинга, Индия – третье", – отметил он.Что же касается экономик стран Запада, то их позиции ослабли из-за инициированных ими самими незаконных санкций и торговых войн, добавил Володин. В частности, Германия выпала из топ-5, Франция и Британия на грани выбывания из первой десятки, а США по-прежнему занимают второе место, на которое упали, став жертвой собственных амбиций и уже не могут вернуть прежние позиции, добавил он.И эта тенденция будет теперь лишь крепнуть, уверен Володин.Володин подчеркнул, что сегодня, 11 июля, начинается Х Парламентский форум БРИКС, на котором с коллегами из разных стран представители РФ будут обсуждать предложения и инициативы, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств БРИКС.Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что желание присоединиться к БРИКС на сегодняшний день выразили более 20 стран мира. В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года. О желании вступить в БРИКС заявили в июне 2024 года Турция и Таиланд.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС и в рамках этого организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Юбилейный X Парламентский форум БРИКС пройдет 11–12 июля. Ранее сообщалось, что участие в нем примет президент России Владимир Путин. На мероприятия в рамках форума, которые пройдут в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, приглашены около 400 участников из 16 стран, в том числе представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Основная тема форума в этом году – "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Читайте также на РИА Новости Крым: Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странТурция в БРИКС: кому это выгодноБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, вячеслав володин, в мире, государственная дума рф, политика, экономика, сотрудничество, россия