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БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт

БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2024

БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт

Соединенные Штаты подмяли под себя ООН, сделав ее существование бессмысленным с точки зрения решения ключевых проблем - предотвращения войн и защиты прав... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T12:23

2024-01-10T12:23

2024-01-10T12:23

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты подмяли под себя ООН, сделав ее существование бессмысленным с точки зрения решения ключевых проблем - предотвращения войн и защиты прав человека. Стать альтернативой подобной площадке способна такая организация, как БРИКС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, сегодня наследница Лиги Наций – ООН скатывается к положению своей предшественницы, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну.Организация объединенных наций, призванная поддерживать международный мир и безопасность, отстаивать нормы международного права в соответствии с принятым уставом, защищать права человека и оказывать гуманитарную помощь нуждающимся, перестала быть функциональной, отмечает эксперт. И ярких примеров тому уже достаточно много, даже в совсем недавнем прошлом."Вот 150 стран проголосовали за резолюцию в поддержку Палестины и объявление перемирия в секторе Газа. И что? Соединенные Штаты наложили вето, и все остановилось. Когда попросили высказать свою позицию относительно обстрелов Белгорода, что отвечают? "Мы за то, чтобы мирные города и на той, и на другой стороне не подвергались ударам вооруженных сил". И такого рода примеров очень много. То есть, решающего голоса у ООН нет, бессилие Организации объединенных наций в ключевых проблемах очевидно", – указал Светов.Причина такого исхода лежит у истоков создания организации, когда было принято решение разместить штаб-квартиру ООН в Америке, считает эксперт.Лишним доказательством тому является и тот факт, что российская делегация каждый раз получает визы на поездку туда "с большими проблемами". "Это о многом говорит", – заметил эксперт.Тем не менее, ООН продолжает оставаться площадкой, на которой хотя бы обсуждают острые вопросы, благодаря чему они попадают в мировую информационную повестку. Поэтому, хоть это и "площадка для говорения, а не для действий, она нужна", считает политолог."Я знаю, что есть горячие головы, которые призывали Российскую Федерацию выйти из ООН. Но это достаточно неумно звучит. Есть пока Совет Безопасности ООН, который принимает решения, и в нем у РФ есть право вето. И если мы уйдем и от этого добровольно откажемся, там могут принимать решения, которые будут для нас совершенно неблагоприятные", – обосновал свою позицию Светов.В будущем многополярном мире, где надо уметь слышать голоса всех государств, а их около 200, такого рода общая площадка необходима. Но в перспективе это вряд ли будет ООН, которая доживает свой срок, считает Светов. Подтверждением тому является создание БРИКС, G-7 и G-20, в которых "государства пытаются объединиться, чтобы в своем кругу хотя бы решать проблемы", которые не способна решить ООН.1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС теперь включает 10 государств. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР к ней присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим.Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 государств, в том числе от Пакистана.Как заявил президент РФ Владимир Путин, девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание будет уделено совместному поиску эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной и стабильности.Читайте также на РИА Новости Крым:Председательство в БРИКС перешло России: Путин назвал главные задачи Запад не смог "украинизировать" декларацию G20 – Лавров Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, брикс, мнения, юрий светов, политика, безопасность, в мире, общество, россия, сша