https://crimea.ria.ru/20230910/zapad-ne-smog-ukrainizirovat-deklaratsiyu-g20---lavrov-1131297750.html

Запад не смог "украинизировать" декларацию G20 - Лавров

Запад не смог "украинизировать" декларацию G20 - Лавров - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Запад не смог "украинизировать" декларацию G20 - Лавров

Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки". Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели заявил глава... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T12:10

2023-09-10T12:10

2023-09-10T12:20

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки". Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, украинский кризис упомянут исключительно в контексте необходимости урегулирования всех существующих в мире конфликтов в соответствии с целями и принципами Устава ООН.Он подчеркнул, что развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине."Территориальную целостность своей страны киевский режим разрушил самостоятельно. И в полном соответствии с Уставом ООН и с международным правом вступил в силу принцип самоопределения народов. Мы это в очередной раз очень четко разъясняли, и правильное понимание происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо", - добавил глава российского МИД.Cаммит G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нетС какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог

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сергей лавров, политика, саммит g20, украина, в мире, россия, новости