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С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог
С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог - РИА Новости Крым, 06.09.2023
С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог
Цель приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – объявить о новом пакете военной помощи для Украины и тем самым поддержать моральный дух Европы, которая... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T13:15
2023-09-06T13:15
радио "спутник в крыму"
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европа
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энтони блинкен
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Цель приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – объявить о новом пакете военной помощи для Украины и тем самым поддержать моральный дух Европы, которая хочет дистанцироваться от активной поддержки киевского режима. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".В среду украинские СМИ сообщили о том, что американская делегация во главе с Блинкеном прибыла в Киев. По их данным, Госсекретарь пробудет на Украине два дня. Американские чиновники в ходе визита планируют обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что Блинкен в ходе визита объявит о выделении нового финансирования для Украины на сумму более чем 1 млрд долларов.По мнению эксперта, такая демонстрация поддержки киевского режима со стороны администрации американского президента Джо Байдена сейчас крайне важна, поскольку "в экономике европейских стран происходят необратимые катастрофические процессы".Политолог отметил, что Запад "начинает понимать, что попал в западню и стал заложником украинского конфликта". Выйти из него проигравшим он не хочет, а победителем – не может, и это для западных лидеров стало "тупиковой неразрешимой проблемой", убежден аналитик."Полагаю, "часом икс" для Запада будут не результаты на линии фронта, а предстоящие осень и зима и то, как он их переживет в своих домах и на предприятиях, как промышленность и политическая система Европы выдержат последствия санкций и экономического кризиса. Ситуацию на линии фронта будут определять уже не украинские военные и не Зеленский, а лидеры европейских государств, которые будут озабочены собственной экономикой", – заключил Шатров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнениеБританский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в боюВ Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны
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украина, сша, европа, новости сво, энтони блинкен, владимир зеленский (президент украины), экономика, в мире, мнения, игорь шатров, новости
С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог

Эксперт Шатров: цель визита Блинкена в Киев – заставить Европу дальше поддерживать Украину

13:15 06.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Цель приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – объявить о новом пакете военной помощи для Украины и тем самым поддержать моральный дух Европы, которая хочет дистанцироваться от активной поддержки киевского режима. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
В среду украинские СМИ сообщили о том, что американская делегация во главе с Блинкеном прибыла в Киев. По их данным, Госсекретарь пробудет на Украине два дня. Американские чиновники в ходе визита планируют обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что Блинкен в ходе визита объявит о выделении нового финансирования для Украины на сумму более чем 1 млрд долларов.
"Зеленский настолько истерично себя ведет, что Европа уже перестает его понимать и не хочет так активно участвовать в поддержке киевского режима. Поэтому Вашингтон должен показать европейцам, что США остаются на прежних позициях и поддержка Украины – их приоритет, и планы Штатов в отношении нее не изменились. Им нужно поддержать моральный дух европейцев", - сказал Шатров.
По мнению эксперта, такая демонстрация поддержки киевского режима со стороны администрации американского президента Джо Байдена сейчас крайне важна, поскольку "в экономике европейских стран происходят необратимые катастрофические процессы".
Политолог отметил, что Запад "начинает понимать, что попал в западню и стал заложником украинского конфликта". Выйти из него проигравшим он не хочет, а победителем – не может, и это для западных лидеров стало "тупиковой неразрешимой проблемой", убежден аналитик.
"Полагаю, "часом икс" для Запада будут не результаты на линии фронта, а предстоящие осень и зима и то, как он их переживет в своих домах и на предприятиях, как промышленность и политическая система Европы выдержат последствия санкций и экономического кризиса. Ситуацию на линии фронта будут определять уже не украинские военные и не Зеленский, а лидеры европейских государств, которые будут озабочены собственной экономикой", – заключил Шатров.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаСШАЕвропаНовости СВОЭнтони БлинкенВладимир Зеленский (президент Украины)ЭкономикаВ миреМненияИгорь ШатровНовости
 
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