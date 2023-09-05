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В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны

В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны

Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – абсолютная креатура США, его назначение обусловлено в том числе стремлением Вашингтона сыграть на... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

георгий мурадов

рустем умеров

минобороны украины

мнения

политика

крымские татары

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – абсолютная креатура США, его назначение обусловлено в том числе стремлением Вашингтона сыграть на крымско-татарском факторе и раскачать ситуацию на полуострове. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов."Умеров – воспитанник Фетхуллаха Гюлена (живущего в США турецкого проповедника – ред.). Это особая американская школа турецкой направленности. Не случайно он после окончания этой школы уехал в США на учебу. Я абсолютно убежден, что это выбор не столько Зеленского, сколько его заокеанских кураторов", – сказал замглавы правительства Крыма.Кроме того, по мнению Мурадова, перед Умеровым как человеком, хорошо разбирающимся в финансах, поставлена задача разобраться с коррупционными каналами в украинском оборонном ведомстве."Американцы очень внимательно следят за коррупционной частью и очень боятся, что народ Украины, наконец, возмутится по-крупному и может снести этих руководителей, которые стали вдруг миллиардерами в течение полутора лет. Конечно, Умеров будет работать под контролем Вашингтона", - убежден постпред республики при президенте.Наконец, этническая принадлежность нового министра обороны также сыграла свою роль, считает он.Однако, по мнению вице-премьера РК, этим намерениям не суждено сбыться, поскольку крымские татары на полуострове живут спокойной и гармоничной жизнью, их права полностью соблюдаются, они уверены в своем будущем.3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины, предложив кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. 5 сентября Верховная рада утвердила отставку Резникова.Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам грядущее назначение главы минобороны Украины, заявил, что российские власти не знают Умерова, и добавил, что ждет от нового министра "пришествия здравого смысла в его голову".Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеРустем Умеров: что известно о будущем министре обороны УкраиныОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, рустем умеров, минобороны украины, мнения, политика, крымские татары, украина, новости сво