https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-raskryli-zamysel-ssha-v-naznachenii-umerova-ministrom-oborony-1131182070.html
В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны
В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны
Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – абсолютная креатура США, его назначение обусловлено в том числе стремлением Вашингтона сыграть на... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T16:36
2023-09-05T16:36
2023-09-05T16:36
георгий мурадов
рустем умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – абсолютная креатура США, его назначение обусловлено в том числе стремлением Вашингтона сыграть на крымско-татарском факторе и раскачать ситуацию на полуострове. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов."Умеров – воспитанник Фетхуллаха Гюлена (живущего в США турецкого проповедника – ред.). Это особая американская школа турецкой направленности. Не случайно он после окончания этой школы уехал в США на учебу. Я абсолютно убежден, что это выбор не столько Зеленского, сколько его заокеанских кураторов", – сказал замглавы правительства Крыма.Кроме того, по мнению Мурадова, перед Умеровым как человеком, хорошо разбирающимся в финансах, поставлена задача разобраться с коррупционными каналами в украинском оборонном ведомстве."Американцы очень внимательно следят за коррупционной частью и очень боятся, что народ Украины, наконец, возмутится по-крупному и может снести этих руководителей, которые стали вдруг миллиардерами в течение полутора лет. Конечно, Умеров будет работать под контролем Вашингтона", - убежден постпред республики при президенте.Наконец, этническая принадлежность нового министра обороны также сыграла свою роль, считает он.Однако, по мнению вице-премьера РК, этим намерениям не суждено сбыться, поскольку крымские татары на полуострове живут спокойной и гармоничной жизнью, их права полностью соблюдаются, они уверены в своем будущем.3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины, предложив кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. 5 сентября Верховная рада утвердила отставку Резникова.Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам грядущее назначение главы минобороны Украины, заявил, что российские власти не знают Умерова, и добавил, что ждет от нового министра "пришествия здравого смысла в его голову".Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеРустем Умеров: что известно о будущем министре обороны УкраиныОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
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георгий мурадов, рустем умеров, минобороны украины, мнения, политика, крымские татары, украина, новости сво
В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны
Мурадов: решение по министру обороны Украины – попытка сыграть на факторе крымских татар
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – абсолютная креатура США, его назначение обусловлено в том числе стремлением Вашингтона сыграть на крымско-татарском факторе и раскачать ситуацию на полуострове. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Умеров – воспитанник Фетхуллаха Гюлена (живущего в США турецкого проповедника – ред.). Это особая американская школа турецкой направленности. Не случайно он после окончания этой школы уехал в США на учебу. Я абсолютно убежден, что это выбор не столько Зеленского, сколько его заокеанских кураторов", – сказал замглавы правительства Крыма.
Кроме того, по мнению Мурадова, перед Умеровым как человеком, хорошо разбирающимся в финансах, поставлена задача разобраться с коррупционными каналами в украинском оборонном ведомстве.
"Американцы очень внимательно следят за коррупционной частью и очень боятся, что народ Украины, наконец, возмутится по-крупному и может снести этих руководителей, которые стали вдруг миллиардерами в течение полутора лет. Конечно, Умеров будет работать под контролем Вашингтона", - убежден постпред республики при президенте.
Наконец, этническая принадлежность нового министра обороны также сыграла свою роль, считает он.
"Надо втянуть крымско-татарский фактор в весь этот хаос, который пытаются создать США через отношения с Украиной, подключить активных крымских татар, которые скажут: "вот, наш соотечественник стал министром обороны Украины, давайте на этот счет мы тоже его поддержим" и так далее. Им надо поставить крымского татарина, от лица которого будут убивать русских, гнать "на мясо" украинцев, и всему этому будут придавать еще некое этническое звучание", - пояснил Мурадов.
Однако, по мнению вице-премьера РК, этим намерениям не суждено сбыться, поскольку крымские татары на полуострове живут спокойной и гармоничной жизнью, их права полностью соблюдаются, они уверены в своем будущем.
3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины, предложив кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. 5 сентября Верховная рада утвердила отставку Резникова.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам грядущее назначение главы минобороны Украины, заявил, что российские власти не знают Умерова, и добавил, что ждет от нового министра "пришествия здравого смысла в его голову".
Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.
С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.
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