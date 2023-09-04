https://crimea.ria.ru/20230904/dlya-chego-ministrom-oborony-ukrainy-naznachili-krymskogo-tatarina--mnenie-1131157948.html

Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение

Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение

Смена министра обороны Украины обусловлена комплексным влиянием турецких и западных сил, объявление о новом назначении накануне встречи президентов РФ и Турции... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T18:23

2023-09-04T18:23

2023-09-04T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Смена министра обороны Украины обусловлена комплексным влиянием турецких и западных сил, объявление о новом назначении накануне встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана также неслучайно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин, комментируя грядущее назначение Рустема Умерова на пост руководителя украинского оборонного ведомства.Он также обратил внимание на то, что объявление о назначении Умерова состоялось накануне встречи Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой в том числе обсуждался вопрос зерновой сделки."В реализации этой сделки интерес Турции очевиден. Нельзя исключать, что Турция готова пойти на некоторые уступки России. Но с другой стороны, учитывая турецкую политику многовекторности, Анкара лоббирует назначение фактически своего представителя в оборонном ведомстве Украины – той страны, которой они поставляют, в частности, беспилотники. В очередной раз Эрдоган демонстрирует многовекторность", - пояснил Батурин.Анализируя возможное изменение тактики ВСУ в отношении Крыма в связи со сменой министра обороны, политолог отметил, что ключевые решения в этой области будет принимать не руководитель украинского оборонного ведомства, а те, кто "реально управляет Украиной, ее экономикой и активами".3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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рустем умеров, мнения, денис батурин, минобороны украины, украина, политика, новости