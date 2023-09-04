https://crimea.ria.ru/20230904/rustem-umerov-chto-izvestno-o-buduschem-ministre-oborony-ukrainy-1131155654.html

Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины

Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины

Рустем Умеров, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить министром обороны, родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T17:49

2023-09-04T17:49

2023-09-04T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Рустем Умеров, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить министром обороны, родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области Узбекской ССР. В конце восьмидесятых годов семья вернулась в Крым.Учился в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей в Танковом, которую до 2014 года финансировали частные инвесторы из Турции. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики. В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым".Также с 2007 года - советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".Владельцы серьезного бизнеса Рустем Умеров и его брат Руслан являлись советниками народного депутата Джемилева по экономическим вопросам и вносили весомый финансовый вклад в деятельность меджлиса*.С 2019 года Умеров – депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос".Будучи депутатом Верховной Рады Украины, стал соавтором законопроекта "Касательно попыток возобновления масштабной подачи воды по Северо-Крымскому каналу". Документ предусматривал ответственность за призывы так или иначе вернуть водоснабжение жителям Крыма."Верховная рада Украины заявляет, что вопрос масштабного водоснабжения Автономной Республики Крым и Севастополя может рассматриваться исключительно в случае восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Азовского и Черного морей", - говорится в принятом законопроекте.В ноябре 2018 года Рустем Умеров профинансировал восстановление украинского буксира "Яны Капу", который участвовал в провокации в Керченском проливе. Российские пограничники протаранили судно и задержали нарушителей границы, после чего экипаж буксира был осужден и вернулся на родину в результате обмена. Корабли, захваченные пограничниками, также были возвращены Украины в недееспособном состоянии. Помощь на восстановление буксира предоставил фонд Astem Foundation, одни из соучредителей которого является Рустем Умеров.Весной 2022 года Умеров как депутат Верховной Рады вошел в состав украинской делегации в ходе переговоров с Российской Федерацией в Белоруссии. Его называли американским агентом в составе переговорной группы.С сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины. 4 августа 2023 года написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.Как восприняли его назначение на УкраинеУкраинские СМИ пишут о Рустеме Умерове как о человеке с Банковой – его связывают с главой Офиса президента Андреем Ермаком. В прессе незалэжной сегодня обсуждают коррупционные скандалы, на фоне которых уходит в отставку нынешний министр обороны Алексей Резников, и делают акцент на том, что Банковая стремится взять под абсолютный контроль финансовые потоки из стран НАТО.Юрий Бутусов, главред одного из украинских СМИ, высказался против назначения Рустема Умерова на должность министра обороны. По его словам, это "далекий от войны человек", у которого нет никаких программ действий и никакого понимания, что делать."Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться, и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для него проблем. <> Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО", - считает Бутусов.Как восприняли в РоссииНовое назначение украинских властей – это чисто формальный шаг, который не окажет существенного влияния на ход военных действий. Такое мнение в эфире радио "Shutnik" высказал политолог и военный эксперт Иван Коновалов.Экс-депутат Государственного совета Крыма Руслан Бальбек сообщил, что Умеров - воспитанник скрывающегося в Америке турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и ставленник США. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости."Кандидатура нового министра обороны лучше всего подходит для страны, которая сама ничего не решает. Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США (IRI)", - считает Бальбек.По мнению политика, назначение нового министра может быть связано с тем, что старый "не умел правильно делиться".Отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины прокомментировали в Российском МИДе. Как заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, отставка не освобождает его от ответственности за совершенные военные преступления.* экстремистская организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Меджлис* "в изгнании": разбор пролетовВ Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокадыОрганизатор блокады полуострова сбежал в Турцию, заявили в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230904/otschepenets-naroda-kak-v-krymu-otsenili-novogo-ministra-oborony-ukrainy-1131152481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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