https://crimea.ria.ru/20230903/zelenskiy-smenil-glavu-minoborony-novym-stanet-sovetnik-dzhemileva-1131139888.html

Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин

Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин

Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров. Об этом Зеленский сообщил в... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T22:19

2023-09-03T22:19

2023-09-03T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении."Я решил произвести замену министра обороны Украины Алексея Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение", — заявил Зеленский.По его словам, министерство "требует новых подходов и новых форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом".Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, экс-крымчанин Рустем Умеров. Рустем Умеров – политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230824/chto-zhdet-ukrainu-i-zelenskogo-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-politologov-1130931657.html

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