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Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин
Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин
Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров. Об этом Зеленский сообщил в... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T22:19
2023-09-03T22:31
владимир зеленский (президент украины)
алексей резников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении."Я решил произвести замену министра обороны Украины Алексея Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение", — заявил Зеленский.По его словам, министерство "требует новых подходов и новых форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом".Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, экс-крымчанин Рустем Умеров. Рустем Умеров – политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
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владимир зеленский (президент украины), алексей резников, минобороны украины, новости, новости сво, в мире, украина
Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин

Зеленский сменил главу минобороны: вместо Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров

22:19 03.09.2023 (обновлено: 22:31 03.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.
"Я решил произвести замену министра обороны Украины Алексея Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение", — заявил Зеленский.
По его словам, министерство "требует новых подходов и новых форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом".
"Министерство обороны должен возглавить Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - добавил Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании, а во главе военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, экс-крымчанин Рустем Умеров.
Рустем Умеров – политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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