https://crimea.ria.ru/20230831/glavy-mid-rossii-i-turtsii-obsudili-formulu-mira-zelenskogo-1131082538.html
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T18:51
2023-08-31T18:51
2023-08-31T18:51
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
турция
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131081986_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_a416afa517c9c3a4586d6c007f4aedcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.Министр пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнениеЧто показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский
https://crimea.ria.ru/20221229/lavrov-sdelal-zayavlenie-po-formule-mira-zelenskogo--1126183028.html
турция
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131081986_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e0e85141a12f6d72fb64b60a7a84d653.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, турция, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
Лавров: мы разъяснили турецкой стороне бесперспективность продвижения "формулы Зеленского"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.
"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую "формулу мира" Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой.
Министр пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса
, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.
Читайте также на РИА Новости Крым: