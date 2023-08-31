https://crimea.ria.ru/20230831/glavy-mid-rossii-i-turtsii-obsudili-formulu-mira-zelenskogo-1131082538.html

Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского

Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T18:51

2023-08-31T18:51

2023-08-31T18:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.Министр пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнениеЧто показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский

https://crimea.ria.ru/20221229/lavrov-sdelal-zayavlenie-po-formule-mira-zelenskogo--1126183028.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, турция, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости