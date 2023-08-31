Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/glavy-mid-rossii-i-turtsii-obsudili-formulu-mira-zelenskogo-1131082538.html
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T18:51
2023-08-31T18:51
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
турция
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131081986_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_a416afa517c9c3a4586d6c007f4aedcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.Министр пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнениеЧто показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский
https://crimea.ria.ru/20221229/lavrov-sdelal-zayavlenie-po-formule-mira-zelenskogo--1126183028.html
турция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131081986_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e0e85141a12f6d72fb64b60a7a84d653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, турция, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости
Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского

Лавров: мы разъяснили турецкой стороне бесперспективность продвижения "формулы Зеленского"

18:51 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность продвижения так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.
"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую "формулу мира" Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой.
Министр пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
29 декабря 2022, 09:51
Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение
Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт
Украина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровТурцияВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
19:51Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре
19:23Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
18:51Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
18:29Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
18:13Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
17:42Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
17:23Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
17:02От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
16:19Крым накроют ливни и шквал
16:03Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
15:49Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
15:36Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
15:28Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
15:04На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
14:47В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
14:27На западе Крыма стрельба – названа причина
14:15Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
14:02Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в Крыму
13:52В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
Лента новостейМолния