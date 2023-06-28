https://crimea.ria.ru/20230628/ukraina-nikogda-ne-soglasitsya-na-zamorozhennyy-konflikt---zelenskiy-1129691529.html

Украина никогда не согласится на замороженный конфликт - Зеленский

Украина никогда не согласится на замороженный конфликт - Зеленский - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Украина никогда не согласится на замороженный конфликт - Зеленский

Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Верховной... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T14:47

2023-06-28T14:47

2023-06-28T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Верховной рады."Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта", - цитирует Зеленского ТАСС.Он в очередной раз напомнил о так называемой украинской "формуле мира", которая, по замыслу Киева, "должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины"."Формула мира" Зеленского и позиция МосквыЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по УкраинеКиев опять анонсирует масштабное контрнаступлениеЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, сво, новости, политика, россия