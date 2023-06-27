https://crimea.ria.ru/20230627/v-kremle-otreagirovali-na-anonsirovannye-peregovory-po-ukraine-1129664694.html

В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине

В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине

Кремлю ничего не известно о планах провести в июле официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, предпосылок для таких контактов на данный... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T13:38

2023-06-27T13:38

2023-06-27T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Кремлю ничего не известно о планах провести в июле официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, предпосылок для таких контактов на данный момент не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этом процессе.Представитель Кремля также подчеркнул, что никаких предпосылок для проведения переговоров по украинскому кризису в настоящий момент не просматривается, поскольку такой сценарий "абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада".По информации офиса президента Украины, 24-25 июня в Копенгагене состоялась встреча с участием советников по национальной безопасности и политических советников из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.Главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что представители Киева "рассказали международным партнерам о деталях "формулы мира" Зеленского, которая должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины"."Формула мира" Зеленского и позиция МосквыЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – ПутинУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса

https://crimea.ria.ru/20230302/stoit-li-rossii-vesti-peregovory-po-ukraine--politolog-1127290575.html

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дмитрий песков, сво, россия, украина, в мире, новости, кремль, политика