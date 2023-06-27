https://crimea.ria.ru/20230627/v-kremle-otreagirovali-na-anonsirovannye-peregovory-po-ukraine-1129664694.html
В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
Кремлю ничего не известно о планах провести в июле официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, предпосылок для таких контактов на данный... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:38
2023-06-27T13:38
2023-06-27T13:38
дмитрий песков
сво
россия
украина
в мире
новости
кремль
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_0545bbead36f13c237371f5eb52827b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Кремлю ничего не известно о планах провести в июле официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, предпосылок для таких контактов на данный момент не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этом процессе.Представитель Кремля также подчеркнул, что никаких предпосылок для проведения переговоров по украинскому кризису в настоящий момент не просматривается, поскольку такой сценарий "абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада".По информации офиса президента Украины, 24-25 июня в Копенгагене состоялась встреча с участием советников по национальной безопасности и политических советников из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.Главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что представители Киева "рассказали международным партнерам о деталях "формулы мира" Зеленского, которая должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины"."Формула мира" Зеленского и позиция МосквыЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – ПутинУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
https://crimea.ria.ru/20230302/stoit-li-rossii-vesti-peregovory-po-ukraine--politolog-1127290575.html
https://crimea.ria.ru/20230407/lavrov-nazval-uslovie-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1128035077.html
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed34923ffb5a5a6d9035bb1b5ee10de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сво, россия, украина, в мире, новости, кремль, политика
В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
Песков: Кремлю ничего не известно о переговорах по урегулированию на Украине в июле
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Кремлю ничего не известно о планах провести в июле официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, предпосылок для таких контактов на данный момент не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этом процессе.
"Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также подчеркнул, что никаких предпосылок для проведения переговоров по украинскому кризису в настоящий момент не просматривается, поскольку такой сценарий "абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада".
По информации офиса президента Украины, 24-25 июня в Копенгагене состоялась встреча с участием советников по национальной безопасности и политических советников из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.
Глава офиса Андрей Ермак сообщил, что представители Киева "рассказали международным партнерам о деталях "формулы мира" Зеленского, которая должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины".
"Формула мира" Зеленского и позиция Москвы
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне
. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, в данном случае – России, то это нельзя назвать мирным планом.
Читайте также на РИА Новости Крым: