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Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам
Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам
Правительство Венгрии призвало к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом в распространенном видеоролике карта Украины изображена без Крыма. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T10:25
2023-06-03T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Правительство Венгрии призвало к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом в распространенном видеоролике карта Украины изображена без Крыма.На кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе "мы потеряем множество человеческих жизней".Правительство Венгрии неоднократно заявляло о том, что позиция Будапешта относительно украинского конфликта резко отличается от той, которую занимает Евросоюз. Глава МИД страны Петр Сийярто подчеркивал, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта, тогда как большинство стран ЕС стремятся к ослаблению России. Также с начала специальной военной операции Будапешт выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, однако на Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризисаКонтрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
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Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

10:25 03.06.2023 (обновлено: 10:43 03.06.2023)
 
Кадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Украина изображена без Крыма
Кадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Украина изображена без Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Правительство Венгрии призвало к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом в распространенном видеоролике карта Украины изображена без Крыма.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою страну, но война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира", — цитирует сообщение венгерского правительства РИА Новости.

На кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе "мы потеряем множество человеческих жизней".
Правительство Венгрии неоднократно заявляло о том, что позиция Будапешта относительно украинского конфликта резко отличается от той, которую занимает Евросоюз. Глава МИД страны Петр Сийярто подчеркивал, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта, тогда как большинство стран ЕС стремятся к ослаблению России. Также с начала специальной военной операции Будапешт выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом с учетом новых реалий, однако на Украине при этом заявляют, что мир может быть установлен только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад призывает к переговорам Россию, которая и так никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.
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