https://crimea.ria.ru/20230302/lavrov-otvetil-na-prizyvy-k-rossii-nachat-peregovory-po-ukraine-1127304990.html

Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине

Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине

Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T14:41

2023-03-02T14:41

2023-03-02T14:45

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. Так глава МИД Сергей Лавров ответил на предложения о посредничестве третьих стран, в частности Индии, в урегулировании украинского конфликта."Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.В этом, по мнению министра, "есть своя сермяжная правда", потому что Украину "как раз настраивают на продолжение войны".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоит ли России вести переговоры по Украине – политологПесков сделал заявление о переговорах с КиевомКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров

https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html

россия

украина

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сво