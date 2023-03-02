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Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине
Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине
Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T14:41
2023-03-02T14:45
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. Так глава МИД Сергей Лавров ответил на предложения о посредничестве третьих стран, в частности Индии, в урегулировании украинского конфликта."Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.В этом, по мнению министра, "есть своя сермяжная правда", потому что Украину "как раз настраивают на продолжение войны".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоит ли России вести переговоры по Украине – политологПесков сделал заявление о переговорах с КиевомКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сво
Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине

Лавров: Запад призывает Россию к переговорам, а Украину настраивает на продолжение боев

14:41 02.03.2023 (обновлено: 14:45 02.03.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия никогда не отказывается от серьезных предложений по мирному урегулированию на Украине, однако практически никто в мире не призывает к переговорам киевский режим. Так глава МИД Сергей Лавров ответил на предложения о посредничестве третьих стран, в частности Индии, в урегулировании украинского конфликта.
"Мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений (о содействии в разрешении кризиса – ред.), которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.
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В этом, по мнению министра, "есть своя сермяжная правда", потому что Украину "как раз настраивают на продолжение войны".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит каких-либо сигналов от Киева по готовности к переговорам и юридической возможности их проведения для украинской стороны. При этом Москва не отрицает возможности диалога, но не поступится новыми территориями.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаСВО
 
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