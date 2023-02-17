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Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров
Китай призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны, прекратить создавать вымышленных противников, дестабилизируя Европу и... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T22:16
2023-02-17T22:16
китай
политика
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Китай призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны, прекратить создавать вымышленных противников, дестабилизируя Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования кризиса на Украине, спровоцированного Альянсом. Соответствующее заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.По его словам, "украинский кризис по сути является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны".Он также отметил, что если бы все положения Минских соглашений были эффективно исполнены, то украинского кризиса в том виде, в который он вылился сегодня, удалось бы избежать. И призвал НАТО, США, ЕС и Украину сесть за стол переговоров с Россией."Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее. США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности", – сказал Чжан Цзюнь.Архитектура такой безопасности, по его словам, должна быть выстроена сбалансированной, эффективной и устойчивой.При этом НАТО как организации, "совершившей достаточно преступлений по всему миру", сегодня следует отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, отметил Чжан Цзюнь.Постпред акцентировал внимание на том, что НАТО заявляет себя региональным оборонительным альянсом, при этом постоянно стремится к тому, чтобы "забираться за пределы своей традиционной зоны обороны и создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм", в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Он подчеркнул, что недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование альянса – безответственны и беспочвенны.Читайте также на РИА Новости Крым:Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружиеСейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
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китай, политика, в мире, украина, россия, нато, сво
Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров

Китай навал причину кризиса на Украине и призвал к переговорам Россию и Запад

22:16 17.02.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Китай призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны, прекратить создавать вымышленных противников, дестабилизируя Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования кризиса на Украине, спровоцированного Альянсом. Соответствующее заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
По его словам, "украинский кризис по сути является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны".
"Стремление к абсолютной безопасности, а также политической исключительности и сдерживанию силой определенной стороны – вот корень причины, по которой Европа переживает тяжелое положение в сфере безопасности", – сказал постпред Китая.
Он также отметил, что если бы все положения Минских соглашений были эффективно исполнены, то украинского кризиса в том виде, в который он вылился сегодня, удалось бы избежать. И призвал НАТО, США, ЕС и Украину сесть за стол переговоров с Россией.
"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее. США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности", – сказал Чжан Цзюнь.
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Архитектура такой безопасности, по его словам, должна быть выстроена сбалансированной, эффективной и устойчивой.
При этом НАТО как организации, "совершившей достаточно преступлений по всему миру", сегодня следует отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, отметил Чжан Цзюнь.
Постпред акцентировал внимание на том, что НАТО заявляет себя региональным оборонительным альянсом, при этом постоянно стремится к тому, чтобы "забираться за пределы своей традиционной зоны обороны и создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм", в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"Мы призываем НАТО извлечь уроки из истории... и прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников, дестабилизации Европы и АТР", – заявил Чжан Цзюнь.
Он подчеркнул, что недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование альянса – безответственны и беспочвенны.
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