https://crimea.ria.ru/20230217/kitay-sdelal-zayavlenie-o-krizise-na-ukraine-i-vozmozhnosti-peregovorov-1127061596.html

Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров

Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Китай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров

Китай призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны, прекратить создавать вымышленных противников, дестабилизируя Европу и... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T22:16

2023-02-17T22:16

2023-02-17T22:16

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Китай призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от менталитета холодной войны, прекратить создавать вымышленных противников, дестабилизируя Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования кризиса на Украине, спровоцированного Альянсом. Соответствующее заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.По его словам, "украинский кризис по сути является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны".Он также отметил, что если бы все положения Минских соглашений были эффективно исполнены, то украинского кризиса в том виде, в который он вылился сегодня, удалось бы избежать. И призвал НАТО, США, ЕС и Украину сесть за стол переговоров с Россией."Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее. США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности", – сказал Чжан Цзюнь.Архитектура такой безопасности, по его словам, должна быть выстроена сбалансированной, эффективной и устойчивой.При этом НАТО как организации, "совершившей достаточно преступлений по всему миру", сегодня следует отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации, отметил Чжан Цзюнь.Постпред акцентировал внимание на том, что НАТО заявляет себя региональным оборонительным альянсом, при этом постоянно стремится к тому, чтобы "забираться за пределы своей традиционной зоны обороны и создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм", в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Он подчеркнул, что недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование альянса – безответственны и беспочвенны.Читайте также на РИА Новости Крым:Надавали по шарам: как США и Китай поссорились из-за аэростатов Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружиеСейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон

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китай, политика, в мире, украина, россия, нато, сво