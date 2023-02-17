Рейтинг@Mail.ru
Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/nechelovecheskiy-tsinizm-zakharova-o-prizyve-nato-k-kievu-ekonomit-oruzhie-1127059149.html
Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
В НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение, а это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой"... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T19:13
2023-02-17T19:13
мария захарова
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126949916_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f5a291f392f9781dccc5b50f119c82a0.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение, а это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав новое руководство Киеву от западных кураторов "нечеловеческим цинизмом".По словам Захаровой, 14 и 15 февраля в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, на котором обсуждался новый этап милитаризации Европы и наращивания потенциалов НАТО для сдерживания России. При этом особый упор был сделан на вопросах поддержки Киева.Однако вместо решения предоставить боевые самолеты, которые требовал Зеленский, акцент сделали на необходимости более экономно расходовать на Украине дорогое западное оружие, заметила Захарова.Она подчеркнула, что разрастающееся противостояние становится тяжелым бременем для альянса, "по признанию самих натовцев", так как истощает запасы вооружений стран-членов.В топку конфликта на Украине брошены миллиарды в иностранных валютах и колоссальные объемы оружия, "которое методично уничтожается российскими войсками на поле боя", отметила представитель МИД РФ.При этом, судя по итогам "брюссельских "посиделок", складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса и для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", заключила Захарова.На фоне спецоперации Запад продолжает расширять номенклатуру поставок оружия на Украину.26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИДЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныПодписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
https://crimea.ria.ru/20230217/zapad-bolshe-ne-mozhet-vooruzhat-ukrainu-1127036307.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126949916_121:0:1080:719_1920x0_80_0_0_20c46da87b0eb1d81a61ad448c8294d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие

Захарова: НАТО призвало Киев экономно использовать западное оружие – нечеловеческий цинизм

19:13 17.02.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение, а это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав новое руководство Киеву от западных кураторов "нечеловеческим цинизмом".
По словам Захаровой, 14 и 15 февраля в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, на котором обсуждался новый этап милитаризации Европы и наращивания потенциалов НАТО для сдерживания России. При этом особый упор был сделан на вопросах поддержки Киева.
Однако вместо решения предоставить боевые самолеты, которые требовал Зеленский, акцент сделали на необходимости более экономно расходовать на Украине дорогое западное оружие, заметила Захарова.
"Нечеловеческий цинизм: призывают измученное и проданное своими властями украинское население экономнее использовать западное оружие. Очевидно, что ВСУ будут вести боевые действия, еще больше заваливая передовую живой силой, не считаясь с потерями. Такой сценарий союзников киевского режима, похоже, устраивает", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что разрастающееся противостояние становится тяжелым бременем для альянса, "по признанию самих натовцев", так как истощает запасы вооружений стран-членов.
Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
08:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запад больше не может вооружать Украину
В топку конфликта на Украине брошены миллиарды в иностранных валютах и колоссальные объемы оружия, "которое методично уничтожается российскими войсками на поле боя", отметила представитель МИД РФ.
При этом, судя по итогам "брюссельских "посиделок", складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса и для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", заключила Захарова.
На фоне спецоперации Запад продолжает расширять номенклатуру поставок оружия на Украину.
26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
 
Мария ЗахароваПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСВОСШАМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06В Крыму оценили уровень безработицы
20:44Дожди и ветер – прогноз на выходные для Крыма
20:23О чем говорил Зеленский в Мюнхене
20:02Расхождений в словах Блинкена и Нуланд об ударах по Крыму нет – политолог
19:41Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
19:21"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом 1:56
19:13Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие
18:53В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет
18:49Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
18:32Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке
18:25В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
18:05В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
17:48Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России
17:29Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
17:03В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
16:55Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
16:54ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
16:42Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
16:41Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
16:33В Севастополе звуки стрельбы: что происходит
Лента новостейМолния