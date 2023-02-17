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Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие

Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие

В НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение, а это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой"... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T19:13

2023-02-17T19:13

2023-02-17T19:13

мария захарова

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

сво

сша

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение, а это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав новое руководство Киеву от западных кураторов "нечеловеческим цинизмом".По словам Захаровой, 14 и 15 февраля в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, на котором обсуждался новый этап милитаризации Европы и наращивания потенциалов НАТО для сдерживания России. При этом особый упор был сделан на вопросах поддержки Киева.Однако вместо решения предоставить боевые самолеты, которые требовал Зеленский, акцент сделали на необходимости более экономно расходовать на Украине дорогое западное оружие, заметила Захарова.Она подчеркнула, что разрастающееся противостояние становится тяжелым бременем для альянса, "по признанию самих натовцев", так как истощает запасы вооружений стран-членов.В топку конфликта на Украине брошены миллиарды в иностранных валютах и колоссальные объемы оружия, "которое методично уничтожается российскими войсками на поле боя", отметила представитель МИД РФ.При этом, судя по итогам "брюссельских "посиделок", складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса и для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами", заключила Захарова.На фоне спецоперации Запад продолжает расширять номенклатуру поставок оружия на Украину.26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков M1 Abrams собственного производства. Власти Германии согласовали отправку на Украину танков Leopard 2 и одобрили их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Канада, Польша, Испания, Португалия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИДЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныПодписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ

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мария захарова, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика