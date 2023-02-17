Рейтинг@Mail.ru
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
Владимиру Зеленскому не придется вести с президентом России никаких переговоров – он просто должен будет подписать то, что ему скажут. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T17:29
2023-02-17T17:29
дмитрий медведев
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b2d5e5e42a757d87b4f61225c01c9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не придется вести с президентом России никаких переговоров – он просто должен будет подписать то, что ему скажут. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ главы киевского режима договариваться с Россией.В то же время он отметил, что "цена этой бумаги будет невысока", что доказывают, в частности, Минские соглашения, "подписанные предыдущим коверным".По словам Медведева, каждый новый лидер на Украине по сложившейся там традиции "аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново".Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого".Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. В прошлом году прошло несколько раундов переговоров российско-украинских делегаций. Вместе с тем западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Владимира Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
https://crimea.ria.ru/20230210/zelenskiy-riskuet-doigratsya-chem-zakonchilsya-evrotur-prezidenta-ukrainy-1126916505.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291204_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_a63406742c38e4f2b3da9645d306056b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, россия, новости
Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ

Медведев: с Зеленским не будут договариваться – ему просто укажут место для подписи

17:29 17.02.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не придется вести с президентом России никаких переговоров – он просто должен будет подписать то, что ему скажут. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ главы киевского режима договариваться с Россией.
"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
В то же время он отметил, что "цена этой бумаги будет невысока", что доказывают, в частности, Минские соглашения, "подписанные предыдущим коверным".
По словам Медведева, каждый новый лидер на Украине по сложившейся там традиции "аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого".
Визит Владимира Зеленского в Европу
10 февраля, 19:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. В прошлом году прошло несколько раундов переговоров российско-украинских делегаций. Вместе с тем западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Владимира Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России
Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
 
Дмитрий МедведевВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке
18:25В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
18:05В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
17:48Крымчанки заплатят штраф за дискредитацию армии России
17:29Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ
17:03В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
16:55Путин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
16:54ВСУ снова бьют по Белгородской области - тяжело ранена женщина
16:42Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
16:41Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
16:33В Севастополе звуки стрельбы: что происходит
16:04470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации
15:51"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь
15:41"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины
15:17ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
15:10Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине 1:06
15:05Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео
15:00Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
14:51Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения
14:47Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД
Лента новостейМолния