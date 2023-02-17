https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html

Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ

Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ

Владимиру Зеленскому не придется вести с президентом России никаких переговоров – он просто должен будет подписать то, что ему скажут. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T17:29

2023-02-17T17:29

2023-02-17T17:29

дмитрий медведев

владимир зеленский (президент украины)

политика

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому не придется вести с президентом России никаких переговоров – он просто должен будет подписать то, что ему скажут. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ главы киевского режима договариваться с Россией.В то же время он отметил, что "цена этой бумаги будет невысока", что доказывают, в частности, Минские соглашения, "подписанные предыдущим коверным".По словам Медведева, каждый новый лидер на Украине по сложившейся там традиции "аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново".Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ готова ответить на любые серьезные предложения по переговорам об урегулировании на Украине, но пока их не поступало, а заявления представителей западных стран по этому поводу – "от лукавого".Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. В прошлом году прошло несколько раундов переговоров российско-украинских делегаций. Вместе с тем западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Владимира Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову

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дмитрий медведев, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, россия, новости