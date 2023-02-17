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Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
Слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд об ударах по Крыму являются попыткой отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:00
2023-02-17T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд об ударах по Крыму являются попыткой отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".В то же время, по его мнению, к этим намерениям надо относиться "с предельной серьезностью"."Они будут пытаться атаковать Крым и не сделают этого, только если мы не оставим им на это ни единого шанса", - председатель Госсовета Крыма.Что же касается законных целей, то для России одной из таковых, по мнению политика, является "освобождение Одессы от нацистских оккупантов"."Одесса — русский город, основанный нашими предками. К нему Украина не имеет никакого отношения. Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем", - заключил глава парламента республики.Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России будет сокрушительным. Зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков выразил похожую позицию, заявив, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалогаБыл и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма УкраинойГосдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
https://crimea.ria.ru/20230217/zakharova-dala-sovet-nuland-posle-ee-slov-ob-udarakh-po-krymu-1127043134.html
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безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, владимир константинов, политика, виктория нуланд, украина, сша
Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову

Константинов об угрозах ударов по Крыму: Нуланд отвлекает внимание от катастрофы ВСУ

15:00 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд об ударах по Крыму являются попыткой отвлечь внимание от надвигающейся катастрофы украинской армии в Артемовске. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение киевским режимом ударов по военным объектам в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
"Легко заметить, что разговоры об ударах по Крыму возбуждаются всякий раз, когда у украинских террористов возникают проблемы. Вот и сейчас, когда им прищемили хвост в Артемовске, они отвлекают внимание от надвигающейся катастрофы рассказами о том, как они будут "бить по Крыму", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В то же время, по его мнению, к этим намерениям надо относиться "с предельной серьезностью".
"Они будут пытаться атаковать Крым и не сделают этого, только если мы не оставим им на это ни единого шанса", - председатель Госсовета Крыма.
Что же касается законных целей, то для России одной из таковых, по мнению политика, является "освобождение Одессы от нацистских оккупантов".
"Одесса — русский город, основанный нашими предками. К нему Украина не имеет никакого отношения. Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем", - заключил глава парламента республики.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
12:28
Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России будет сокрушительным.
Зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков выразил похожую позицию, заявив, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновПолитикаВиктория НуландУкраинаСША
 
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