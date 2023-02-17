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Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму
Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму
Заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T13:27
2023-02-17T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России будет сокрушительным. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым, комментируя заявление госсекретаря США Виктории Нуланд о "законности" ударов ВСУ по военным объектам в Крыму.В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован". Сокрушительный ответПо мнению парламентария, такие заявления нельзя игнорировать, их следует расценивать как реальную военную опасность, при этом Вашингтону следует учитывать, что ответ на удары по полуострову будет очень жестким:"Они не успокоятся. Они мечтают о том, чтобы нанести удар по Крыму, по Воронежу, по Курсу и так далее. Но совершенно точно любые попытки атаковать военные объекты в Крыму или же гражданские – они же используют фашистский подход – получат сокрушительный ответ. В этом сомневаться не стоит".Безопасность и бдительность"Крымчане могут быть спокойны. Крым очень хорошо защищен. Над полуостровом сплошная зона ПВО", – напомнил депутат.При этом подчеркнул, что уровень защиты необходимо и дальше совершенствовать, чтобы постоянно поддерживать безопасность на высоком уровне. Также Ивлев напомнил о высокой вероятности диверсий в Крыму и рекомендовал жителям полуострова проявлять бдительность.Ранее зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков, комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, выразил похожую позицию, заявив, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалогаБыл и будет Россией: Захарова ответила на угрозу захвата Крыма УкраинойГосдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
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виктория нуланд, политика, в мире, крым, леонид ивлев, мнения, сша, государственная дума рф, россия
Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму

Депутат Госдумы Ивлев: ответ на удары по Крыму будет сокрушительным

13:27 17.02.2023
 
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Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления США о поддержке ударов по Крыму в очередной раз показывают фактическое участие Штатов в украинском конфликте, в случае таких попыток ответ России будет сокрушительным. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым, комментируя заявление госсекретаря США Виктории Нуланд о "законности" ударов ВСУ по военным объектам в Крыму.
В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".

Сокрушительный ответ

"Это заявление Нуланд в очередной раз подтвердило, что США является участником военного конфликта на Украине. Получается, специальная военная операция проводится не только против ВСУ, но и против США", – констатировал Ивлев.
По мнению парламентария, такие заявления нельзя игнорировать, их следует расценивать как реальную военную опасность, при этом Вашингтону следует учитывать, что ответ на удары по полуострову будет очень жестким:
"Они не успокоятся. Они мечтают о том, чтобы нанести удар по Крыму, по Воронежу, по Курсу и так далее. Но совершенно точно любые попытки атаковать военные объекты в Крыму или же гражданские – они же используют фашистский подход – получат сокрушительный ответ. В этом сомневаться не стоит".

Безопасность и бдительность

"Крымчане могут быть спокойны. Крым очень хорошо защищен. Над полуостровом сплошная зона ПВО", – напомнил депутат.
При этом подчеркнул, что уровень защиты необходимо и дальше совершенствовать, чтобы постоянно поддерживать безопасность на высоком уровне. Также Ивлев напомнил о высокой вероятности диверсий в Крыму и рекомендовал жителям полуострова проявлять бдительность.
"Я бы все-таки призвал быть бдительными. Заметили, что где-то длительное время стоит машина, кто-то что-то копает возле моста – сообщили. Ведь никто не отменял работу диверсантов, есть "ждуны" и предатели".
Ранее зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков, комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, выразил похожую позицию, заявив, что агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу.
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