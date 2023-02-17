https://crimea.ria.ru/20230217/rusofobka-i-razrushitelnitsa-v-krymu-prokommentirovali-zayavlenie-nuland-1127041919.html

Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд

Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд

Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Такое мнение... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T11:42

2023-02-17T11:42

2023-02-17T11:43

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безопасность республики крым и севастополя

виктория нуланд

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Такое мнение озвучил зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков, комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей военные объекты в Крыму "законной целью" для Украины.В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".По словам Бобкова, для России Крым имеет сакральное значение, поскольку регион "во многом определил духовные корни и важнейшие смыслы, которые "объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", и период после интеграции показал это.Вместе с тем он отметил, что сама Нуланд "давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница"."США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - заключил он.Ставки растутПо мнению сенатора РФ Сергея Цекова, официальные лица Вашингтона то и дело подталкивают режим Зеленского к вооруженной агрессии против Крыма, а потом "откатывают" назад, тем самым шантажируя Россию и добиваясь завершения конфликта на своих условиях.Комментируя украинские атаки на полуостров с помощью беспилотников, Цеков подчеркнул, что в организации обороны Крыма необходимо учитывать возможные риски. При этом политик сомневается в том, что американцы "позволят Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по полуострову".Высказывания Госдепартамента ранее прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. Он заявил, что подобные формулировки подтверждают позицию России "о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт".Кроме того, возможные атаки на Крым Гиренко сравнил с подталкиванием Украины к нападению на Москву или Владивосток, что приравнивается к неприкрытым проявлениям воинственного настроя.Читайте также на РИА Новости Крым: Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗахарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым

https://crimea.ria.ru/20230216/politolog-raskryl-smysl-slov-blinkena-ob-otkaze-ot-zakhvata-kryma-1127017320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, виктория нуланд, сша, сергей цеков, владимир бобков, мнения, украина