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Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд
Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд
Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Такое мнение... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T11:42
2023-02-17T11:43
крым
безопасность республики крым и севастополя
виктория нуланд
сша
сергей цеков
владимир бобков
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Такое мнение озвучил зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков, комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей военные объекты в Крыму "законной целью" для Украины.В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".По словам Бобкова, для России Крым имеет сакральное значение, поскольку регион "во многом определил духовные корни и важнейшие смыслы, которые "объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", и период после интеграции показал это.Вместе с тем он отметил, что сама Нуланд "давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница"."США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - заключил он.Ставки растутПо мнению сенатора РФ Сергея Цекова, официальные лица Вашингтона то и дело подталкивают режим Зеленского к вооруженной агрессии против Крыма, а потом "откатывают" назад, тем самым шантажируя Россию и добиваясь завершения конфликта на своих условиях.Комментируя украинские атаки на полуостров с помощью беспилотников, Цеков подчеркнул, что в организации обороны Крыма необходимо учитывать возможные риски. При этом политик сомневается в том, что американцы "позволят Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по полуострову".Высказывания Госдепартамента ранее прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. Он заявил, что подобные формулировки подтверждают позицию России "о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт".Кроме того, возможные атаки на Крым Гиренко сравнил с подталкиванием Украины к нападению на Москву или Владивосток, что приравнивается к неприкрытым проявлениям воинственного настроя.Читайте также на РИА Новости Крым: Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗахарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, виктория нуланд, сша, сергей цеков, владимир бобков, мнения, украина
Русофобка и разрушительница: в Крыму прокомментировали заявление Нуланд

В Крыму предрекли жесточайший ответ на атаки по полуострову

11:42 17.02.2023 (обновлено: 11:43 17.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Агрессия в отношении Крымского полуострова со стороны Киева полностью "развяжет руки" Российской Федерации и приведет к жесточайшему ответу. Такое мнение озвучил зампредседателя Госсовета республики Владимир Бобков, комментируя высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд, назвавшей военные объекты в Крыму "законной целью" для Украины.
В четверг Нуланд, выступая на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "легитимными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован".
По словам Бобкова, для России Крым имеет сакральное значение, поскольку регион "во многом определил духовные корни и важнейшие смыслы, которые "объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", и период после интеграции показал это.
"Ответ за любую мало-мальскую агрессию в отношении Крымского полуострова будет жесточайшим. Если и есть какие-то факторы, которые сдерживают нашу страну от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крыма развяжет Российской Федерации руки полностью", - приводит слова вице-спикера РИА Новости.
Вместе с тем он отметил, что сама Нуланд "давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница".
"США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - заключил он.

Ставки растут

По мнению сенатора РФ Сергея Цекова, официальные лица Вашингтона то и дело подталкивают режим Зеленского к вооруженной агрессии против Крыма, а потом "откатывают" назад, тем самым шантажируя Россию и добиваясь завершения конфликта на своих условиях.
Комментируя украинские атаки на полуостров с помощью беспилотников, Цеков подчеркнул, что в организации обороны Крыма необходимо учитывать возможные риски. При этом политик сомневается в том, что американцы "позволят Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по полуострову".
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Высказывания Госдепартамента ранее прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. Он заявил, что подобные формулировки подтверждают позицию России "о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт".
Кроме того, возможные атаки на Крым Гиренко сравнил с подталкиванием Украины к нападению на Москву или Владивосток, что приравнивается к неприкрытым проявлениям воинственного настроя.
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