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Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым
Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководителей киевского режима не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и приехать на... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T15:47
2022-11-30T15:47
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководителей киевского режима не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и приехать на полуостров уже сейчас. Так российский дипломат прокомментировала озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским и советником главы его офиса Михаилом Подоляком планы посетить полуостров в следующем году.Она также заверила, что Подоляк "точно успеет дать интервью в Ялте, если приедет"."Группу украинских журналистов побольше возьмите, чтобы все видели, и приезжайте, если так хочется. Не надо себя сдерживать", - призвала представитель МИД РФ.Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики.
https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, крым
Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым

Мария Захарова призвала Зеленского и Подоляка приехать в Крым уже сейчас

15:47 30.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководителей киевского режима не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и приехать на полуостров уже сейчас. Так российский дипломат прокомментировала озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским и советником главы его офиса Михаилом Подоляком планы посетить полуостров в следующем году.
"О свидании с Республикой Крым грезят многие киевскорежимные деятели. Вот Зеленский заявил, что будущей весной будет купаться в море у Южного берега Крыма. А советник главы офиса президента Подоляк заявил, что через полгода даст интервью украинским журналистам на набережной Ялты. Хочу сказать Зеленскому и Подоляку: не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте, если хотите интервью дать – берите украинских журналистов. Добро пожаловать", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Она также заверила, что Подоляк "точно успеет дать интервью в Ялте, если приедет".
"Группу украинских журналистов побольше возьмите, чтобы все видели, и приезжайте, если так хочется. Не надо себя сдерживать", - призвала представитель МИД РФ.
Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".
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До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаКрым
 
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