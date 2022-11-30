https://crimea.ria.ru/20221130/zakharova-prizvala-zelenskogo-i-podolyaka-ne-otkladyvat-poezdku-v-krym-1125619604.html

Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым

Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Захарова призвала Зеленского и Подоляка не откладывать поездку в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководителей киевского режима не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и приехать на... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:47

2022-11-30T15:47

2022-11-30T15:47

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ee003318ceeff48fff7c86f7fbb5edb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководителей киевского режима не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и приехать на полуостров уже сейчас. Так российский дипломат прокомментировала озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским и советником главы его офиса Михаилом Подоляком планы посетить полуостров в следующем году.Она также заверила, что Подоляк "точно успеет дать интервью в Ялте, если приедет"."Группу украинских журналистов побольше возьмите, чтобы все видели, и приезжайте, если так хочется. Не надо себя сдерживать", - призвала представитель МИД РФ.Ранее Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".До этого Владимир Зеленский в интервью чешскому ТВ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море".Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики.

https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

https://crimea.ria.ru/20221128/medvedev-otvetil-podolyaku-mozhem-organizovat-videefir-iz-sizo-kryma-1125584900.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, крым