https://crimea.ria.ru/20221128/medvedev-otvetil-podolyaku-mozhem-organizovat-videefir-iz-sizo-kryma-1125584900.html
Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма
Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T17:48
2022-11-28T17:48
2022-11-28T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики. Так замглавы Совбеза прокомментировал намерение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты.Ранее Подоляк в эфире одного из телеканалов заявил, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты"."Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - написал Медведев в понедельник в своем Twitter.
https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html
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дмитрий медведев, украина, крым, в мире
Медведев ответил Подоляку: можем организовать видеоэфир из СИЗО Крыма
Медведев: можем организовать киевским чиновникам видеовключение прямо из СИЗО в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики. Так замглавы Совбеза прокомментировал намерение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты.
Ранее Подоляк в эфире одного из телеканалов заявил, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".
"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - написал Медведев в понедельник в своем Twitter.