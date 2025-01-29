https://crimea.ria.ru/20250129/put-k-yadernoy-voyne-volodin-o-slovakh-karlsona-pro-pokushenie-na-putina-1143758524.html

Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина

Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США движутся "по прямому пути к началу ядерной войны". Так он прокомментировал слова американского... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T07:55

2025-01-29T07:55

2025-01-29T07:57

вячеслав володин

такер карлсон

в мире

покушение

политика

новости

безопасность

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США движутся "по прямому пути к началу ядерной войны". Так он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона об обсуждении в администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена покушения на жизнь президента России Владимира Путина. "Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Энтони Блинкен", - написал в своем Telegram-канале Володин.Он отметил, что прошли сутки, но опровержения до сих пор так и не последовало ни от Байдена, ни от Блинкена.Володин напомнил о подготовке к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать, покушениях на премьера Словакии Роберта Фицо, на Дональда Трампа во время его избирательной кампании. По его словам. все это - звенья одной цепи."Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности", - подчеркнул Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, такер карлсон, в мире, покушение, политика, новости, безопасность, сша, россия