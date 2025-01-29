https://crimea.ria.ru/20250129/put-k-yadernoy-voyne-volodin-o-slovakh-karlsona-pro-pokushenie-na-putina-1143758524.html
Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина
Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США движутся "по прямому пути к началу ядерной войны". Так он прокомментировал слова американского... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T07:55
2025-01-29T07:55
2025-01-29T07:57
вячеслав володин
такер карлсон
в мире
покушение
политика
новости
безопасность
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_4fc762077553f243f250acc51c9b97c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США движутся "по прямому пути к началу ядерной войны". Так он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона об обсуждении в администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена покушения на жизнь президента России Владимира Путина. "Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Энтони Блинкен", - написал в своем Telegram-канале Володин.Он отметил, что прошли сутки, но опровержения до сих пор так и не последовало ни от Байдена, ни от Блинкена.Володин напомнил о подготовке к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать, покушениях на премьера Словакии Роберта Фицо, на Дональда Трампа во время его избирательной кампании. По его словам. все это - звенья одной цепи."Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности", - подчеркнул Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_36:0:2073:1528_1920x0_80_0_0_ad61735010935720acfd7d42f22f0ebf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, такер карлсон, в мире, покушение, политика, новости, безопасность, сша, россия
Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина
Володин прокомментировал слова Карлсона о покушении администрации Байдена на Путина
07:55 29.01.2025 (обновлено: 07:57 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США движутся "по прямому пути к началу ядерной войны". Так он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона об обсуждении в администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена покушения на жизнь президента России Владимира Путина.
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Энтони Блинкен", - написал в своем Telegram-канале Володин.
Он отметил, что прошли сутки, но опровержения до сих пор так и не последовало ни от Байдена, ни от Блинкена.
"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин напомнил о подготовке к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать, покушениях на премьера Словакии Роберта Фицо
, на Дональда Трампа
во время его избирательной кампании. По его словам. все это - звенья одной цепи.
"Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности", - подчеркнул Володин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.