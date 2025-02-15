Рейтинг@Mail.ru
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/v-nikitskom-sadu-proydet-salyut-pobedy-iz-rekordnogo-chisla-tyulpanov-1144163898.html
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T08:20
2025-02-15T08:20
крым
никитский ботанический сад
ялта
парад тюльпанов
80 лет победы
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c60be0e11f5d021668c3d2c8982929e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил журналистам директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.Директор напомнил, что 10 лет назад Парад тюльпанов посетил самый любимый офицер российских женщин – народный артист России Василий Лановой.В этом году выбирать тюльпана-генерала также будут народным голосованием. На открытие выставки получат приглашения лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них пройдет концерт, где прозвучат военные песни и прошлых лет, и те, что рождаются сегодня, уточнили в пресс-службе.Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсадуНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова""Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
https://crimea.ria.ru/20250214/na-krym-v-vykhodnye-obrushitsya-snezhnyy-shtorm-1144173091.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_391b03f201d0be175af27d10a386edb9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, никитский ботанический сад, ялта, парад тюльпанов, 80 лет победы, новости крыма
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов

В Никитском саду пройдет выставка "Салют Победы" из рекордного количества тюльпанов

08:20 15.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил журналистам директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

"2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы", – сказал он.

Директор напомнил, что 10 лет назад Парад тюльпанов посетил самый любимый офицер российских женщин – народный артист России Василий Лановой.

"В нашем архиве бережно хранится газета с его автографом, у нас – тысячи фотографий с его благотворительных концертов, которые он давал на легендарной ракушке. Когда он проходил по саду – все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада! Так что и конкурс на звание генерала парада возник не случайно", – продолжил Юрий Плугатарь.

В этом году выбирать тюльпана-генерала также будут народным голосованием. На открытие выставки получат приглашения лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них пройдет концерт, где прозвучат военные песни и прошлых лет, и те, что рождаются сегодня, уточнили в пресс-службе.
Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"
"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
Снег в симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вчера, 13:25
На Крым в выходные обрушится снежный шторм
 
КрымНикитский ботанический садЯлтаПарад тюльпанов80 лет ПобедыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния