https://crimea.ria.ru/20250215/v-nikitskom-sadu-proydet-salyut-pobedy-iz-rekordnogo-chisla-tyulpanov-1144163898.html
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T08:20
2025-02-15T08:20
2025-02-15T08:20
крым
никитский ботанический сад
ялта
парад тюльпанов
80 лет победы
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c60be0e11f5d021668c3d2c8982929e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил журналистам директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.Директор напомнил, что 10 лет назад Парад тюльпанов посетил самый любимый офицер российских женщин – народный артист России Василий Лановой.В этом году выбирать тюльпана-генерала также будут народным голосованием. На открытие выставки получат приглашения лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них пройдет концерт, где прозвучат военные песни и прошлых лет, и те, что рождаются сегодня, уточнили в пресс-службе.Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсадуНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова""Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
https://crimea.ria.ru/20250214/na-krym-v-vykhodnye-obrushitsya-snezhnyy-shtorm-1144173091.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069910_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_391b03f201d0be175af27d10a386edb9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, никитский ботанический сад, ялта, парад тюльпанов, 80 лет победы, новости крыма
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
В Никитском саду пройдет выставка "Салют Победы" из рекордного количества тюльпанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил журналистам директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.
"2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы", – сказал он.
Директор напомнил, что 10 лет назад Парад тюльпанов посетил самый любимый офицер российских женщин – народный артист России Василий Лановой.
"В нашем архиве бережно хранится газета с его автографом, у нас – тысячи фотографий с его благотворительных концертов, которые он давал на легендарной ракушке. Когда он проходил по саду – все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада! Так что и конкурс на звание генерала парада возник не случайно", – продолжил Юрий Плугатарь.
В этом году выбирать тюльпана-генерала также будут народным голосованием. На открытие выставки получат приглашения лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них пройдет концерт, где прозвучат военные песни и прошлых лет, и те, что рождаются сегодня, уточнили в пресс-службе.
Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: