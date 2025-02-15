https://crimea.ria.ru/20250215/v-nikitskom-sadu-proydet-salyut-pobedy-iz-rekordnogo-chisla-tyulpanov-1144163898.html

В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов

В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов

Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T08:20

2025-02-15T08:20

2025-02-15T08:20

крым

никитский ботанический сад

ялта

парад тюльпанов

80 лет победы

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Традиционная выставка тюльпанов в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил журналистам директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.Директор напомнил, что 10 лет назад Парад тюльпанов посетил самый любимый офицер российских женщин – народный артист России Василий Лановой.В этом году выбирать тюльпана-генерала также будут народным голосованием. На открытие выставки получат приглашения лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них пройдет концерт, где прозвучат военные песни и прошлых лет, и те, что рождаются сегодня, уточнили в пресс-службе.Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсадуНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова""Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования

https://crimea.ria.ru/20250214/na-krym-v-vykhodnye-obrushitsya-snezhnyy-shtorm-1144173091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, никитский ботанический сад, ялта, парад тюльпанов, 80 лет победы, новости крыма