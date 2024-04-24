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"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования - РИА Новости Крым, 24.04.2024
"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
В НСБ подвели итоги народного голосования по выбору самого красивого сорта из представленных на выставке тюльпанов. Как сообщает пресс-служба НБС, "генерал"... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В НСБ подвели итоги народного голосования по выбору самого красивого сорта из представленных на выставке тюльпанов. Как сообщает пресс-служба НБС, "генерал" среди других цветов стал голландский сорт Crown of Dynasty. Благодаря плотным изогнутым лепесткам и двухцветной окраске - от золотисто-зеленого к розовому цвету - этот тюльпан похож на чайную розу, отмечают сотрудники учреждения. Именно этот цветок назначен "генералом" тюльпанов по итогам голосования, которое проходило на сайте ботсада.Всего же на выставке этого года было представлено пять сортов самого малочисленного садового класса тюльпанов – короновидных. На момент выделения класса в 2018 году в нем насчитывалось всего 11 сортов.Читайте также на РИА Новости Крым:Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветкаНепарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском садуКороновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
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никитский ботанический сад, парад тюльпанов, крым, общество, новости крыма, ялта, юбк
"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования

В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов

20:14 24.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В НСБ подвели итоги народного голосования по выбору самого красивого сорта из представленных на выставке тюльпанов. Как сообщает пресс-служба НБС, "генерал" среди других цветов стал голландский сорт Crown of Dynasty.
"Сорт Crown of Dynasty – новинка выставки этого года из класса короновидных тюльпанов. Он создан в 2016 году в Нидерландах. Показал себя у нас как рано зацветающий и продолжительно цветущий сорт – цвел почти месяц с 15 марта по 12 апреля и открылся первым среди короновидных тюльпанов на нашей выставке", - сообщили в НБС
Благодаря плотным изогнутым лепесткам и двухцветной окраске - от золотисто-зеленого к розовому цвету - этот тюльпан похож на чайную розу, отмечают сотрудники учреждения. Именно этот цветок назначен "генералом" тюльпанов по итогам голосования, которое проходило на сайте ботсада.
Всего же на выставке этого года было представлено пять сортов самого малочисленного садового класса тюльпанов – короновидных. На момент выделения класса в 2018 году в нем насчитывалось всего 11 сортов.
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