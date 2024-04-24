https://crimea.ria.ru/20240424/general-sredi-tyulpanov-v-nikitskom-botsadu-podveli-itogi-golosovaniya-1136825826.html

"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования

"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования - РИА Новости Крым, 24.04.2024

"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования

В НСБ подвели итоги народного голосования по выбору самого красивого сорта из представленных на выставке тюльпанов. Как сообщает пресс-служба НБС, "генерал"... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:14

2024-04-24T20:14

2024-04-24T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В НСБ подвели итоги народного голосования по выбору самого красивого сорта из представленных на выставке тюльпанов. Как сообщает пресс-служба НБС, "генерал" среди других цветов стал голландский сорт Crown of Dynasty. Благодаря плотным изогнутым лепесткам и двухцветной окраске - от золотисто-зеленого к розовому цвету - этот тюльпан похож на чайную розу, отмечают сотрудники учреждения. Именно этот цветок назначен "генералом" тюльпанов по итогам голосования, которое проходило на сайте ботсада.Всего же на выставке этого года было представлено пять сортов самого малочисленного садового класса тюльпанов – короновидных. На момент выделения класса в 2018 году в нем насчитывалось всего 11 сортов.Читайте также на РИА Новости Крым:Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветкаНепарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском садуКороновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, парад тюльпанов, крым, общество, новости крыма, ялта, юбк