Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка
В Никитском ботаническом саду создают тюльпаны с оригинальной лилиецветной формой бутона
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть устойчивым к суховеям, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.
"У нас есть конкретные селекционные задачи. Мы создаем сорта либо с оригинальной формой цветка, в частности, так называемые лилиецветные тюльпаны – это любимая форма тюльпана в Стамбуле, например. В нашей селекции тоже есть такие сорта. И еще наши ученые создают сорта с поздним цветением, при этом у нас когда тюльпан зацветает поздно, особенно в степи, в Симферополе, начинаются суховеи. И мы стараемся создать сорта, устойчивые к суховеям", – рассказала Зыкова.
Успешным примером такой селекции она назвала тюльпан сорта "Скиф", который расцветает в конце апреля. Он чрезвычайно засухоустойчив, а его малиново-фиолетовые цветки имеют форму лилии.
"В Реестре селекционных достижений Российской Федерации находится 20 сортов тюльпанов, выведенных селекционерами Никитского ботанического сада", – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Светлана Плугатарь.
Среди них уже ставшие известными сорта "Галина Уланова", "Роман-Кош", "Звездопад", "Крымская степь", "Золото скифов", "Снег пушистый" и другие.
В этом году сорта селекции Никитского ботанического сада на традиционном Параде тюльпанов не представлены. Главной темой стали новинки европейской селекции, которых представлено сразу около сорока. Всего на сезон 2024 года в саду было высажно 159 сортов тюльпанов, более 105 тысяч луковиц.
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