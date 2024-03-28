https://crimea.ria.ru/20240328/oni-kak-lilii-v-krymu-vyvodyat-tyulpany-s-originalnoy-formoy-tsvetka-1136082769.html

Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка

Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка

В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-28T06:02

2024-03-28T06:02

2024-03-27T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть устойчивым к суховеям, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.Успешным примером такой селекции она назвала тюльпан сорта "Скиф", который расцветает в конце апреля. Он чрезвычайно засухоустойчив, а его малиново-фиолетовые цветки имеют форму лилии.Среди них уже ставшие известными сорта "Галина Уланова", "Роман-Кош", "Звездопад", "Крымская степь", "Золото скифов", "Снег пушистый" и другие.В этом году сорта селекции Никитского ботанического сада на традиционном Параде тюльпанов не представлены. Главной темой стали новинки европейской селекции, которых представлено сразу около сорока. Всего на сезон 2024 года в саду было высажно 159 сортов тюльпанов, более 105 тысяч луковиц.Читайте также на РИА Новости Крым:"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в КрымуКогда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедникиУченые: родиной всех тюльпанов является Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, вера зыкова, природа, крым, новости крыма, селекция, цветы