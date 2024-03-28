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Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка
Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка
В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-28T06:02
2024-03-27T19:52
никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть устойчивым к суховеям, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.Успешным примером такой селекции она назвала тюльпан сорта "Скиф", который расцветает в конце апреля. Он чрезвычайно засухоустойчив, а его малиново-фиолетовые цветки имеют форму лилии.Среди них уже ставшие известными сорта "Галина Уланова", "Роман-Кош", "Звездопад", "Крымская степь", "Золото скифов", "Снег пушистый" и другие.В этом году сорта селекции Никитского ботанического сада на традиционном Параде тюльпанов не представлены. Главной темой стали новинки европейской селекции, которых представлено сразу около сорока. Всего на сезон 2024 года в саду было высажно 159 сортов тюльпанов, более 105 тысяч луковиц.Читайте также на РИА Новости Крым:"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в КрымуКогда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедникиУченые: родиной всех тюльпанов является Крым
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никитский ботанический сад, вера зыкова, природа, крым, новости крыма, селекция, цветы
Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка

В Никитском ботаническом саду создают тюльпаны с оригинальной лилиецветной формой бутона

06:02 28.03.2024
 
© РИА Новости . Валерий Морев / Перейти в фотобанкВыращивание тюльпанов
Выращивание тюльпанов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Валерий Морев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Никитском ботаническом саду выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка, напоминающей лилию. Кроме того, тюльпан с "крымской" пропиской должен быть устойчивым к суховеям, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.

"У нас есть конкретные селекционные задачи. Мы создаем сорта либо с оригинальной формой цветка, в частности, так называемые лилиецветные тюльпаны – это любимая форма тюльпана в Стамбуле, например. В нашей селекции тоже есть такие сорта. И еще наши ученые создают сорта с поздним цветением, при этом у нас когда тюльпан зацветает поздно, особенно в степи, в Симферополе, начинаются суховеи. И мы стараемся создать сорта, устойчивые к суховеям", – рассказала Зыкова.

Успешным примером такой селекции она назвала тюльпан сорта "Скиф", который расцветает в конце апреля. Он чрезвычайно засухоустойчив, а его малиново-фиолетовые цветки имеют форму лилии.
"В Реестре селекционных достижений Российской Федерации находится 20 сортов тюльпанов, выведенных селекционерами Никитского ботанического сада", – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Светлана Плугатарь.
Среди них уже ставшие известными сорта "Галина Уланова", "Роман-Кош", "Звездопад", "Крымская степь", "Золото скифов", "Снег пушистый" и другие.
В этом году сорта селекции Никитского ботанического сада на традиционном Параде тюльпанов не представлены. Главной темой стали новинки европейской селекции, которых представлено сразу около сорока. Всего на сезон 2024 года в саду было высажно 159 сортов тюльпанов, более 105 тысяч луковиц.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНикитский ботанический садВера ЗыковаПриродаКрымНовости КрымаСелекцияЦветы
 
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