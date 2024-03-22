https://crimea.ria.ru/20240322/inostrannye-novinki-chto-zhdet-gostey-parada-tyulpanov-v-krymu--1135935004.html

"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму

"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2024

"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму

На параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду представят новейшие сорта цветов голландской селекции, почти половина уже цветет. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T20:10

2024-03-22T20:10

2024-03-22T20:10

радио "спутник в крыму"

никитский ботанический сад

парад тюльпанов

ялта

крым

новости крыма

общество

вера зыкова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду представят новейшие сорта цветов голландской селекции, почти половина уже цветет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила цветовод Никитского ботанического сада Вера Зыкова.По словам Зыковой, в отдельные годы на выставке делался акцент на российской селекции и отечественных сортах. В прошлом и текущем решили представить именно иностранные новинки. На этот раз гостям покажут, "чем живет Голландия в тюльпанах".Среди них: короновидные, похожие на пионы махровые ранние и поздние, бахромчатые с разрезами по краям лепестка и попугайные, о которых специалисты говорят: "могут быть любой формы, кроме нормальной" и многие другие.В этом году из-за теплого конца зимы цветение тюльпанов началось очень рано – в феврале, и цветы продолжают массово распускаться, поэтому парад решили провести в марте, отметила специалист.При этом порядка 40 сортов тюльпанов – массово цветущих, так что "уже в эти выходные на участке будет очень красиво", отметила она."Очень красиво сегодня смотрятся цветущие тюльпаны на фоне гор, на вершинах которых лежит снег. К следующей неделе, конечно, расцветет больше", – добавила цветовод.Увидеть все сорта цветущими одновременно не удастся никому, говорит Зыкова, потому что подбирали тюльпаны так, что они разных сроков цветения: ранние, средние и поздние. Но можно увидеть цветущими их по очереди, если приехать хотя бы дважды на парад.Парад ориентировочно охватит последнюю неделю марта и первую неделю апреля. Если погода позволит, возможно, оно продлится, предупредила специалист.Ранее сообщалось, что парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году стартует 27 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Забудьте о сахаре: как сохранить свежесть букета - советы флориста

https://crimea.ria.ru/20240223/v-nikitskom-botsadu-novye-sorta-khrizantem-nazvali-v-chest-geroev-donbassa-1135175313.html

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никитский ботанический сад, парад тюльпанов, ялта, крым, новости крыма, общество, вера зыкова