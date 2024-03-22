https://crimea.ria.ru/20240322/inostrannye-novinki-chto-zhdet-gostey-parada-tyulpanov-v-krymu--1135935004.html
"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2024
"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
На параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду представят новейшие сорта цветов голландской селекции, почти половина уже цветет. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T20:10
2024-03-22T20:10
2024-03-22T20:10
радио "спутник в крыму"
никитский ботанический сад
парад тюльпанов
ялта
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новости крыма
общество
вера зыкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду представят новейшие сорта цветов голландской селекции, почти половина уже цветет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила цветовод Никитского ботанического сада Вера Зыкова.По словам Зыковой, в отдельные годы на выставке делался акцент на российской селекции и отечественных сортах. В прошлом и текущем решили представить именно иностранные новинки. На этот раз гостям покажут, "чем живет Голландия в тюльпанах".Среди них: короновидные, похожие на пионы махровые ранние и поздние, бахромчатые с разрезами по краям лепестка и попугайные, о которых специалисты говорят: "могут быть любой формы, кроме нормальной" и многие другие.В этом году из-за теплого конца зимы цветение тюльпанов началось очень рано – в феврале, и цветы продолжают массово распускаться, поэтому парад решили провести в марте, отметила специалист.При этом порядка 40 сортов тюльпанов – массово цветущих, так что "уже в эти выходные на участке будет очень красиво", отметила она."Очень красиво сегодня смотрятся цветущие тюльпаны на фоне гор, на вершинах которых лежит снег. К следующей неделе, конечно, расцветет больше", – добавила цветовод.Увидеть все сорта цветущими одновременно не удастся никому, говорит Зыкова, потому что подбирали тюльпаны так, что они разных сроков цветения: ранние, средние и поздние. Но можно увидеть цветущими их по очереди, если приехать хотя бы дважды на парад.Парад ориентировочно охватит последнюю неделю марта и первую неделю апреля. Если погода позволит, возможно, оно продлится, предупредила специалист.Ранее сообщалось, что парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году стартует 27 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Забудьте о сахаре: как сохранить свежесть букета - советы флориста
https://crimea.ria.ru/20240223/v-nikitskom-botsadu-novye-sorta-khrizantem-nazvali-v-chest-geroev-donbassa-1135175313.html
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никитский ботанический сад, парад тюльпанов, ялта, крым, новости крыма, общество, вера зыкова
"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
Парад тюльпанов в Крыму удивит новинками - 70 сортов уже цветут
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым.
На параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду представят новейшие сорта цветов голландской селекции, почти половина уже цветет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила цветовод Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
По словам Зыковой, в отдельные годы на выставке делался акцент на российской селекции и отечественных сортах. В прошлом и текущем решили представить именно иностранные новинки. На этот раз гостям покажут, "чем живет Голландия в тюльпанах".
"В основном это сорта 21 века голландской селекции. Новейшая интродукция, то есть те, которые мы привезли и изучаем. Есть такие, которые для самой Голландии новинки – 2022 года, только поступили в продажу и распространение", – рассказала Зыкова.
Среди них: короновидные, похожие на пионы махровые ранние и поздние, бахромчатые с разрезами по краям лепестка и попугайные, о которых специалисты говорят: "могут быть любой формы, кроме нормальной" и многие другие.
В этом году из-за теплого конца зимы цветение тюльпанов началось очень рано – в феврале, и цветы продолжают массово распускаться, поэтому парад решили провести в марте, отметила специалист.
"Лет шесть назад был год, когда парад тюльпанов пришелся на майские праздники. В прошлом году он был в апреле. Но никогда еще он не открывался в конце марта. Это очень рано. Но сами тюльпаны уже очень неплохо подготовились к параду. Из 151 сорта, которые есть на выставочном участке, 67 цветет", – сказала Зыкова.
При этом порядка 40 сортов тюльпанов – массово цветущих, так что "уже в эти выходные на участке будет очень красиво", отметила она.
"Очень красиво сегодня смотрятся цветущие тюльпаны на фоне гор, на вершинах которых лежит снег. К следующей неделе, конечно, расцветет больше", – добавила цветовод.
Увидеть все сорта цветущими одновременно не удастся никому, говорит Зыкова, потому что подбирали тюльпаны так, что они разных сроков цветения: ранние, средние и поздние. Но можно увидеть цветущими их по очереди, если приехать хотя бы дважды на парад.
Парад ориентировочно охватит последнюю неделю марта и первую неделю апреля. Если погода позволит, возможно, оно продлится, предупредила специалист.
"Если погода сохранится такой, какая она сейчас в Крыму, дольше продлится парад: позже зацветут поздние сорта и позже отцветут ранние. Если пригреет солнышко и станет жарко, цветение пойдет гораздо более быстрыми темпами. Но две недели точно есть в запасе, а дальше все зависит от погоды", – заключила цветовод.
Ранее сообщалось
, что парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году стартует 27 марта.
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