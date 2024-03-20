https://crimea.ria.ru/20240320/kogda-startuet-parad-tyulpanov-v-nikitskom-botanicheskom-sadu-1135878678.html

Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду

Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду

Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T20:54

2024-03-20T20:54

2024-03-20T20:54

никитский ботанический сад

крым

ялта

новости крыма

парад тюльпанов

общество

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111423/52/1114235264_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d3a8fc2c26b11b29e8f4b14eb49ea950.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники завершают подготовительные работы на площадке.Тюльпаны в НБС высаживают с момента основания учреждения в 1912 году. Селекционные работы ученые начали проводить в начале шестидесятых годов прошлого века, и на данный момент коллекция тюльпанов насчитывает около 300 и 900 гибридных форм, сообщается на сайте НБС.Парад тюльпанов здесь проводят ежегодно. Посетители имеют возможность путем голосования выбрать генерала этого парада, и в прошлом году им стал сорт бело-розовых махровых тюльпанов "Finola". Он был признан лучшим из двухсот представленных в открытом грунте сортов тюльпанов. Всего было высажено более 160 000 луковиц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео 1:54Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, крым, ялта, новости крыма, парад тюльпанов, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм