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Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T20:54
2024-03-20T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники завершают подготовительные работы на площадке.Тюльпаны в НБС высаживают с момента основания учреждения в 1912 году. Селекционные работы ученые начали проводить в начале шестидесятых годов прошлого века, и на данный момент коллекция тюльпанов насчитывает около 300 и 900 гибридных форм, сообщается на сайте НБС.Парад тюльпанов здесь проводят ежегодно. Посетители имеют возможность путем голосования выбрать генерала этого парада, и в прошлом году им стал сорт бело-розовых махровых тюльпанов "Finola". Он был признан лучшим из двухсот представленных в открытом грунте сортов тюльпанов. Всего было высажено более 160 000 луковиц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео 1:54Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду
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никитский ботанический сад, крым, ялта, новости крыма, парад тюльпанов, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду

На выставке в Никитском ботаническом саду представят сорок новых садовых классов тюльпанов

20:54 20.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, сообщили в пресс-службе. Сейчас сотрудники завершают подготовительные работы на площадке.

"Из-за теплой погоды первые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля. Всего посетители смогут увидеть 159 садовых классов, 40 из них будут представлены впервые", - анонсировали в официальном Telegram-канале ботсада.

Тюльпаны в НБС высаживают с момента основания учреждения в 1912 году. Селекционные работы ученые начали проводить в начале шестидесятых годов прошлого века, и на данный момент коллекция тюльпанов насчитывает около 300 и 900 гибридных форм, сообщается на сайте НБС.
Парад тюльпанов здесь проводят ежегодно. Посетители имеют возможность путем голосования выбрать генерала этого парада, и в прошлом году им стал сорт бело-розовых махровых тюльпанов "Finola". Он был признан лучшим из двухсот представленных в открытом грунте сортов тюльпанов. Всего было высажено более 160 000 луковиц.
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