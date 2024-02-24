https://crimea.ria.ru/20240224/vremya-idti-v-botanicheskiy-sad-kogda-i-chto-tsvetet-v-simferopole-1134915737.html

Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T07:46

2024-02-24T07:46

2024-02-24T07:46

крым

ботанический сад имени багрова

симферополь

анна репецкая

общество

природа

цветы

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала его директор Анна Репецкая."Пиковое посещение - это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят", - сказала Анна Репецкая.В мае в ботаническом саду крымской столицы зацветают сирень, пионы и ирисы – здесь большая коллекция этих растений.Летом ботанический сад посещают реже, так как люди больше времени проводят на море. А в сентябре публика снова возвращается на цветение хризантем: вдохнуть перед зимой последние цветочные ароматы, добавила Репецкая.Одновременно с цветением сирени в ботаническом саду в Симферополе можно увидеть цветение сакуры. А четыре года назад ученые-ботаники начали здесь испытывать более сотни гибридов хризантем.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в СимферополеУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные

https://crimea.ria.ru/20240213/bolshe-chem-krazhi-chto-nanosit-uscherb-botsadu-v-simferopole-1134918909.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ботанический сад имени багрова, симферополь, анна репецкая, общество, природа, цветы, новости крыма