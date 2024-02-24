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Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T07:46
2024-02-24T07:46
2024-02-24T07:46
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ботанический сад имени багрова
симферополь
анна репецкая
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цветы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала его директор Анна Репецкая."Пиковое посещение - это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят", - сказала Анна Репецкая.В мае в ботаническом саду крымской столицы зацветают сирень, пионы и ирисы – здесь большая коллекция этих растений.Летом ботанический сад посещают реже, так как люди больше времени проводят на море. А в сентябре публика снова возвращается на цветение хризантем: вдохнуть перед зимой последние цветочные ароматы, добавила Репецкая.Одновременно с цветением сирени в ботаническом саду в Симферополе можно увидеть цветение сакуры. А четыре года назад ученые-ботаники начали здесь испытывать более сотни гибридов хризантем.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в СимферополеУникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуВ Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
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крым, ботанический сад имени багрова, симферополь, анна репецкая, общество, природа, цветы, новости крыма
Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе
Лучшее время для посещения ботанического сада в Симферополе – весна и осень
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Весна и осень – лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала его директор Анна Репецкая.
"Пиковое посещение - это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят", - сказала Анна Репецкая.
В мае в ботаническом саду крымской столицы зацветают сирень, пионы и ирисы – здесь большая коллекция этих растений.
"В конце апреля - начале мая цветет сирень. По моему мнению и мнению посетителей, у нас лучшая коллекция сирени на юге России", - призналась директор.
Летом ботанический сад посещают реже, так как люди больше времени проводят на море. А в сентябре публика снова возвращается на цветение хризантем: вдохнуть перед зимой последние цветочные ароматы, добавила Репецкая.
Одновременно с цветением сирени в ботаническом саду в Симферополе можно увидеть цветение сакуры
. А четыре года назад ученые-ботаники начали здесь испытывать более сотни гибридов хризантем
.
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